A gyermekek elleni szexuális bűncselekmények megelőzését segíti, ha a büntetésnek komoly visszatartó ereje van

A közvélemény még emlékszik Vona Gábor korábbi Jobbik-elnök meghurcolására, és a magyar politikai közélet folyamatában eljutott a mélypontjára – véli Adorján Béla, akit a köztelevízió lapunk hasábjain megjelent, a „Zsolti bácsi-üggyel” kapcsolatban írt publicisztikájáról kérdezett.

Úgy véli, a parlamentben elhangzottak nem oda valók, és rossz példát mutatnak a társadalom felé.

„Alaptalan vádaskodások, feltételezésekre alapuló vádak; ezek nem vállalható politikai kommunikációs elemek”

– hangsúlyozta a Jobbik elnöke, aki szerint a politika feladata törvényeket alkotni, alávetni magát a jogszabályoknak, valamint felszabadítani a nyomozó és ítélkező hatóságot a politikai nyomás alól.

A pénteken este benyújtott, gyermekvédelem megerősítését célzó határozati javaslatról a pártelnök azt mondta, 2010 óta szeretnék, hogy ne csak szavak, hanem törvényalkotás szintjén is jelenjen meg a kérdés.

Felidézte, a Jobbik is támogatta a kormány több korábbi gyermekvédelmi intézkedését. Leszögezte, pártja következetesen három pillérre helyezi a gyermek- és ifjúságvédelmet:

– megelőzés,

– áldozatsegítés, rehabilitáció, mentális gyógyítás,

– megtorlás szigorítása.

Adorján Béla szerint a napvilágra került esetek is azt bizonyítják, szükség van mind a három lépcsőfok megerősítésére.

A megelőzéssel kapcsolatban kiemelte, a szféra dolgozóinak szakmai és anyagi megbecsülésére van szükség. Emellett meg kell teremteni annak lehetőségét is, hogy az ott dolgozók feddhetetlenek legyenek, mert az alapos vizsgálat kizárná az ilyen jellegű bűncselekmények elkövetésének lehetőségét.

Az áldozatsegítésről azt emelte ki, hogy akikkel ilyen dráma esik meg, azok vagy gyermekek, vagy fiatalkorúak, de életükben végig hordozni fogják ezt a traumát. A Jobbik elnöke szerint ez nehezen fordítható vissza, ezért nagyon komoly szakmai segítséget kell nekik nyújtani.

A büntetési tételek szigorításáról a pártvezető azt mondta, a megelőzést is segítené, ha annak komoly visszatartó ereje van. Felidézte, kormánytagok is radikális szavakat használtak a jogkövetkezmények szigorításához, ezért Adorján Béla úgy véli, előbb-utóbb el kell jutniuk oda, hogy a Jobbik 2010 óta folyamatosan napirenden tartott javaslatait is újra terítékre veszik, és törvényalkotásban is megmutatja, mennyire komolyan szeretné megakadályozni ezeket a bűncselekményeket.

A pártelnök beszélt arról is, hogy nemcsak az állami intézményekben, hanem sajnos

családokban is előfordulnak ilyen esetek, ezért a családsegítő intézményeket is ki kell egészíteni.

Megígérte, minden olyan intézkedést támogatni fognak, mely a jövő generációjának javát szolgálja, és megóvja őket ezektől a drámáktól. Mint fogalmazott,

„mi sokkal inkább fontosnak tartjuk a felnövekvő nemzedék lelki és mindenféle biztonságának megteremtését, mint holmi néha talán túlburjánzó emberi jogokra való hivatkozást”.

A kémiai kasztrációról Adorján Béla azt közölte, az ilyen bűncselekményeket ösztön alapján követik el, tehát ezt kell kiirtani az elkövetőből. Mint mondta, statisztikák bizonyítják, hogy a visszaeső bűncselekmények száma 43 százalékról 3 százalékra csökken a kémiai kasztráció hatására.

