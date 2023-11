A PIM és a Balassi Intézet után a Nemzeti Múzeumot is megtisztította a kormány a vezetőjétől

Csák János miniszter útilapot kötött L. Simon Lászlónak, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának talpa alá, derült ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium tájékoztatásából. Az indok: „a főigazgató, mivel az intézménytől elvárható jogkövetést elmulasztotta, azt érdemben felhívásra sem teljesítette, olyan magatartást tanúsított, amely a munkaviszonya fenntartását ellehetetlenítette”.

A múzeumot a múlt héten egy nemzetközi fotókiállítása, a World Press Photo miatt arra kötelezték, hogy ne engedjen be 18 év alatti látogatókat, mert egyes, egy Fülöp-szigeteki idősotthonban készült képeken LMBTQ-közösség idős tagjai is szerepelnek, aminek korhatár nélküli bemutatása a gyakorlatban nehezen betartható ún. gyermekvédelmi törvénybe ütközik. A múzeum korosztályi tiltó táblákat ugyan kihelyezett, ám ellenőrzés híján így is bejuthattak 18 év alatti fiatalok. L. Simon László az ellenőrzés elmulasztásáról azzal érvelt, hogy nincs joguk személyi igazolványt elkérni senkitől, így bemondásra el kell fogadniuk a látogatók életkorát. A főigazgató ugyanakkor igen szarkasztikusan az örömét is kifejezte a tiltás miatt, mert a nagy port kavart ügy az egész nyilvánossághoz eljutott. Így a fotókiállítást népszerűsítő ingyenreklámnak az lett az eredménye, hogy többszörösére nőtt az érdeklődés a fotók iránt. A jegypénztárakat tömegek rohamozták meg, hosszú sorokban vártak türelmesen a belépésre - dörzsölhette a kezét a máig főigazgató, amikor is elérkezett az utolsó munkanapja.

A fotókiállításon bemutatott, egy LMBTQ-közösségről készült sorozat azonban nemcsak abban sérti az élettől elrugaszkodott gyermekvédelmi törvényt, hogy 18 év alatti fiatalok is látogathatták. Ezt a múzeum új vagy ideiglenes vezetése még orvosolhatja, ha minden gyanús korosztálytól elkéri a személyi igazolványát. Azonban a törvény értelmében, mivel a Nemzeti Múzeum 200 méteres körzetében templom található, a kiállítást egyáltalán nem szabadna megtartani felnőtteknek sem.

Csáknak és az Orbán-kormánynak fel van adva tehát a lecke.

A korosztályi ellenőrzés bevezetése mellett vagy arrébb tolják a templomot, vagy a múzeumnak keresnek helyet a törvénynek megfelelő távolságra. Illetve a gordiuszi csomó azzal is elvágható, hogy azonnal bezárják a kiállítást.

Az egyelőre nem derült ki, ki lesz a múzeum új igazgatója, vagy ki helyettesíti L. Simont addig, amíg meg nem találják a megfelelő embert. Bármelyik feladatra megbízást kaphat az egyik főigazgató-helyettes, az ugyancsak a Fidesz adminisztrációjából nemrég érkezett Hammerstein Judit, aki azonban ekkor csöbörből vödörbe kerülhet. Ehhez az esethez kísértetiesen hasonló okok miatt távolíthatta el őt ugyanis a Fidesz-kormány a Balassi Intézet éléről.

L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója (és Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter Budapesten, a Várkert Bazárban 2022. augusztus 31-én.