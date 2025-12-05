Lukács: Csak azok szavazhassanak, akik legalább a nyolc általános iskolai osztályt elvégezték!

Lukács László György, a Jobbik parlamenti frakcióvezetője szerint a tiszaburai választás „iskolapéldája” annak, hogy Magyarországon egyes településeken rendszerszintű visszaélések alakultak ki, amelyek miatt a választások lényegében már nem a politikai akarat valós kifejezéséről, hanem a szavazatok adásvételéről szólnak. A politikud felidézte, hogy Tiszaburán a tavaly októberi polgármester- és képviselő-testületi választást már három alkalommal kellett megismételni, és az újabb jogorvoslatok miatt nagy valószínűséggel sor kerül egy negyedik körre is.

Mint mondta, az elmúlt hetekben és hónapokban „folyamatosan és egyértelműen bizonyítást nyert”, hogy a településen szervezetten történik a szavazatok megvásárlása.

Állítása szerint a szavazók egy része reggel még 20–30 ezer forintért adja voksát, délutánra viszont akár 50–70 ezer forintra is felkúszik a „piaci ár”, és léteznek úgynevezett „családi csomagok” is. A Jobbik frakcióvezetője szerint a választások lebonyolítása körül kialakult helyzet „egy egész falu életét torzítja el”, és már régen túlnőtte a helyi jelentőséget.

Lukács: Tiszaburán évtizedek óta így zajlanak a választások

A politikus úgy fogalmazott: a mostani botrány nem egyedi, hanem hosszú ideje fennálló jelenség eredménye.„Tiszaburán lassan egy évtizede vagy még régebb óta ugyanígy mennek a választások” – fogalmazott. Szerinte a helyi választási bizottságok és a bíróságok az elmúlt években sem tudtak hatékonyan fellépni, és „soha nem sikerült érvényt szerezni annak, hogy tisztességes legyen a választás”. A frakcióvezető élesen bírálta a helyi jegyzőt és az önkormányzati hivatalt is, amelyek szerinte „képtelenek megakadályozni a visszaéléseket”.A Jobbik szerint az iskolai végzettség kulcskérdés a választói tudatosságbanLukács László György szerint az események rámutatnak: szoros összefüggés van a választói döntések manipulálhatósága, a mélyszegénység, valamint az alacsony iskolai végzettség között. Ennek kapcsán hozta fel példaként, hogy Magyarországon számos jogosultság – például a gépjárművezetői engedély megszerzése – iskolai osztályhoz kötött.

Ahogyan nem vezethet autót az, akinek nincs meg a nyolc osztálya, úgy indokolt lehet, hogy a választójogot is ehhez kössük

– érvelt Lukács László György .A Jobbik szerint az intézkedés célja nem a büntetés, hanem annak megakadályozása, hogy a legelesettebbek szavazatával üzérkedjenek. A frakcióvezető azt mondta: olyan emberek esetében korlátoznák a választójogot, akik bizonyítottan „pár ezer forintért adják el a voksukat”, és ezzel nem a közösség érdekében döntenek

További választójogi reformok

A nyolc általánoshoz kötött választójog csak egy eleme annak az átfogó csomagnak, amelyet a Jobbik tervez benyújtani.A párt a következő változtatásokat is szorgalmazza:

arányosabb választási rendszer

kétfordulós voksolás

kétkamarás parlament

a szavazatvásárlás elleni hatékonyabb jogi és rendészeti fellépés

Lukács szerint ezekre a lépésekre azért van szükség, mert „ha egy településen ennyire látványosan és rendszerszerűen sérül a választások tisztasága, akkor előbb-utóbb más hátrányos helyzetű térségekben is hasonló folyamatok indulhatnak meg”.

A frakcióvezető kijelentette: Tiszaburán a választások tisztasága csak akkor áll helyre, ha sikerül megszüntetni az anyagi motivációt.

Mint fogalmazott:„Amikor elfogy azoknak a pénze, akik finanszírozzák a tisztességtelen választást, akkor lesz tisztességes a voksolás.”Egyúttal felszólította a hatóságokat, hogy derítsék fel, kik azok, akik a büntetőtörvénykönyvbe ütköző módon fizetnek a szavazatokért. A Jobbik szerint a jelenlegi rendszer „klánszerűen működik”, és főként a roma közösségek körében szerveződik. A Jobbik már benyújtotta a választójogi módosítás első változatát, és azt reméli, hogy más ellenzéki és kormánypárti politikai erők is támogatni fogják a kezdeményezést.