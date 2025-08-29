Adorján Béla: december 24-e a családok ünnepe

A Jobbik már több mint tíz éve szeretné parlamentáris keretek között megoldani szenteste napjának munkaszüneti nappá nyilvánítását, több törvénymódosítási javaslatuk is volt – mondta a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Adorján Béla. A Jobbik elnöke az eddig próbálkozások sikertelenségét értetlenül vette tudomásul, mivel – mint mondta – az ország vezetése keresztény alapokon nyugvó, konzervatív kormányzat.

Az ellenzéki pártvezető rámutatott, Csehországban, Szlovákiában, Bulgáriában, sőt már Lengyelországban is munkaszüneti nappá tették december 24-ét, mely már nemcsak egyházi, hanem világi ünnep – mint Adorján Béla fogalmazott –

„a családok ünnepe”.

Úgy látja, most nagy lehetőség áll a társadalom előtt, és ez nem pártpolitikai, hanem össztársadalmi kérdés.

A Jobbik elnöke rámutatott, a népszavazási kérdések szigorú feltételek közé vannak szorítva, nem lehet népszavazást tartani arról, ami a költségvetést befolyásolja. Mivel a kezdeményezés a Nemzeti Választási Bizottság, a Kúria és az Alkotmánybíróság szűrőjén is átment, ez azt jelenti, hogy a kérdés nem befolyásolja a büdzsét.

Az intézkedés gazdasági hatásairól Adorján Béla azt mondta, tört munkanapról beszélünk, amikor ráadásul a munkafegyelem és a termelékenységi mutatók sem olyanok, mint a többi munkanapon.

„Ha valóban jól működik a magyar gazdaság, akkor erről ne is beszéljünk többet!”

– fűzte hozzá a jobbikos politikus.

A pártelnök ismertette, keddtől számítva 120 napjuk van összegyűjteni a 200 ezer támogató aláírást. Hangsúlyozta, nem pártpolitikai célokra, hanem pártok fölé emelve kívánják sikerre vinni a kezdeményezést. Kiemelte a

www.szabadkaracsony.hu oldalt,

ahol aláírásra és aláírásgyűjtőnek is lehet jelentkezni. Hozzátette, ő pártelnökként, Lukács László György pedig frakcióvezetőként az összes polgármesternek, az összes bejegyzett hazai civil szervezet vezetőjének és a hazai egyházak lelkipásztorainak tájékoztató és kérő levelet küldött. Kiemelte ő maga sem pártelnökként, hanem jándi református polgárként kéri a segítséget a kezdeményezéshez.