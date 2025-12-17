Adorján Béla: parlamentbe jutás esetén a Jobbik a kormányváltást fogja támogatni

Fontos és sarkalatos kérdésnek nevezte Adorján Béla, a Jobbik elnöke, hogy pártja mind a 106 egyéni választókerületben önálló jelölttel induljon, és emellett önálló országos listát is állítson – közölte a pártvezető az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Mint fogalmazott,

„egy politikai szervezetnek ez a dolga, hogy olyan érdekképviseleti rendszert alakítson ki, amivel meg tudja szólítani a társadalmat, és tudja a társadalom meghatározott részét képviselni a törvényhozásban”.

A pártelnök közölte, „nem áll szándékukban” visszalépni senki javára, mert

„a Jobbik hisz a plurális demokrácia megvalósulásában”.

Hozzátette, céljuk, hogy ne csak kormányváltás legyen 2026-ban, hanem rendszerváltás is.

Adorján Béla szerint a közvélemény-kutatók professzionális munkavégzés helyett átmentek kampányüzemmódba, „párteszközökké váltak”. Szerinte pártja a parlamenti küszöb környékén áll – ezt saját méréseikre hivatkozva állította –, ami annak köszönhető, hogy hatalmas munkát tettek bele az elmúlt egy évben, emellett pedig számos civil szervezet csatlakozott hozzájuk.

A Jobbik elnöke azt mondta, a kormányváltás kulcsa, hogy minél többen elmenjenek szavazni, de

ha nincs megfelelő kínálat, akkor a választási hajlandóság csökkenni fog.

Felidézte, 2022-ben, amikor ellenzéki összefogás állt szemben a Fidesszel csaknem 2 tized százalékponttal volt alacsonyabb a részvétel, mint 2018-ban. Adorján Béla szerint ennek az a tanulsága, hogy politikai ajánlatokkal, kész programokkal kell megszólítani az embereket, érezzék, hogy van képviseletük az Országgyűlésben.

Rámutatott, a Jobbik az egyetlen párt, mely nem kritizálta a Tisza Párt tevékenységét, mert az ő kezükben van a kormányváltás kulcsa. A kormányváltáshoz azonban a Jobbiknak is kemény munkát kell elvégeznie. Kijelentette, nem fognak kampányolni a Tiszának, a saját programpontjaikat fogják képviselni,

parlamentbe jutás esetén pedig a Jobbik a kormányváltást fogja támogatni.

Arra a felvetésre, hogy a Momentum azt mondja, ők azzal támogatják a kormányváltást, hogy nem indulnak el a választáson, Adorján Béla úgy vélekedett, „a Momentumnak valószínűleg nincsen mondanivalója a választók felé”.

A pártvezető szerint a több kínálattal el tudják érni, hogy 70 százalék fölött legyen a részvételi hajlandóság, és a kulcs a kormányváltáshoz.

A teljes videó ide kattintva tekinthető meg: