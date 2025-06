Álljunk ki közösen Marczingós László mellett!

Kemény támadás érte Marczingós Lászlót. A devizakárosultak szabadságharcosa egy az egyben esett neki a teljes magyar bankrendszernek, miután az Európai Unió Bírósága neki adott igazat, és kimondta:

nem lehet egy diktált árfolyamon érvényessé nyilvánítani érvénytelen devizahiteles szerződéseket.

Az ügyvéd személyesen járja a bankfiókokat, hogy közvetlenül érvényt szerezzen a közösségi jognak. Emellett járja az országot is Z. Kárpát Dániellel, a Jobbik országgyűlési képviselőjével, hogy Szentgotthárdtól Budapesten át Záhonyig családok százezrei értesüljenek a hírről:

van remény arra, hogy az évek-évtizedek alatt nemcsak igazságtalanul, hanem jogtalanul is elvett millióikat visszakapják.

És miután szerződések százezreiről van szó, a pénzintézetek okkal féltik profitjukat. Nem csoda, hogy az ügyvédi kamarához két banki panasz (kvázi feljelentés) is érkezett Marczingós László ellen.

Ezek célja nem is feltétlenül a büntetés elérése. Ahogy az ügyvéd korábban kifejtette, inkább

a fenyegetettség érzésének fenntartása

az, ami ezek mögött áll. Az úgynevezett chilling effect, magyarul dermesztő hatás célja, hogy az érintetett egy kilátásba helyezett szankció eltántorítsa attól, hogy megtegyen valamit. Mint amikor a szülő neveli a gyereket: „ha belemész a pocsolyába, felpofozlak!”

Marczingós László azonban nem kisgyerek, a közösségi jog érvényesítse nem pocsolya, a bank pedig nem a szülő. Ígéretéhez híven meg is tette a kartellbejelentést a Gazdasági Versenyhivatalnál és a Legfőbb Ügyészségen is.

Nem mellékesen a jogi szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy

a Kúria jogegységi határozatának előzetes indítványa felvetette a teljes semmisséget az összes bank összes devizás fogyasztási szerződése esetében.

Ami kétségkívül újabb pozitív fejlemény, és újabb reménysugár a devizakárosultak számára.

Az országjárás nem könnyű feladat, sok a meghívás, az ország legkülönbözőbb pontjaim kell(ene) megjelenni, és nem biztos, hogy mindenütt ott tudnak lenni. Ők is dolgoznak, nekik is van családjuk, nekik is szükségük van pihenésre, kikapcsolódásra, ráadásul egyszerre több helyen fizikailag is képtelenség megjelenni.

Jó lenne tehát, ha több Marczingós Lászlónk lenne, de mint mindenkiből, belőle is csak egy van. Ezt ő is tudja, ezért mondta Szolnoki országjárásán, reméli, egyre többen csatlakoznak ezekbe a devizakárosultakat összefogó közösségekbe, amit maguknak kell megszervezniük.

Ha pedig létrejönnek ezek a kis helyi közösségek, tovább tudják majd adni egymásnak azt a tudást, amit a jogi szakember átad a közülük kikerülő vezetőiknek.

A pénzintézeteknek azonban nem hiányzik sem az, hogy milliárdokat kelljen kifizetniük devizahiteles kártérítésként, sem az, hogy újabb, szinte biztosan elbukott bírósági perek ezrei-tízezrei, esetleg százezrei szakadjanak a nyakukba. Ezért indítottak támadást Marczingós László ellen, ezért akarják őt „lefagyasztani”, megdermeszteni.

Ezért is nagyon fontos, hogy minél többen legyünk ott

július 1-jén, kedden 17 órakor a budapesti Nyugati téren.

Eddig Marczingós László állt ki a megkárosítottakért, most mi is támogathatjuk a devizakárosultak szabadságharcosát egy jelenléttel, egy kiállással. Önzetlen fáradozását ezzel is meghálálhatjuk.