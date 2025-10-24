Brenner Koloman: „Egy szégyenletes vita zajlik arról, hogy kinek szabad elindulni a választáson”

Akik megélhetési vagy egyéb okok miatt külföldön élnek, más módon gyakorolhatják a szavazati jogukat, mint a határon túli magyar nemzeti közösségek – mutatott rá az M1 Ma reggel című műsorában Brenner Koloman. A Jobbik elnökhelyettese, országgyűlési képviselője úgy véli, nem kellene különbséget tenni magyar és magyar között, hanem

mindkét külhonban élő közösségnek legyen lehetősége levélszavazásra vagy – hangsúlyozta pártja javaslatát – online voksolásra is.

Az ellenzéki politikus azt is közölte, a Magyar Hang hasábjain két írásban fejtette ki átfogó közjogi reformprogramját, mely mutatja pártja nemzeti, keresztény, a történelmi hagyományokat felelevenítő álláspontját, amely a kétkamarás parlamentben öltene testet, ezzel párhuzamosan egy, a mainál arányosabb és igazságosabb választási rendszer volna.

Brenner Koloman azt mondta, ez a 2026-os választáson még nem lenne hatályos, ám úgy látja, jövőre lehetőség van kormányváltásra, a Jobbik pedig a valódi rendszerváltást szeretné elérni. Úgy véli, a választások előtt a közvélemény is fogékonyabb az ilyen jellegű társadalmi vitákra.

A jobbikos honatya elképzelése szerint a közvetlenül megválasztott államfő lenne a felsőház elnöke, itt foglalnának helyett a határon túli magyar szervezetek és a hazai nemzetiségek képviselő, a vármegyei önkormányzatok vezető, Budapest főpolgármestere, illetve a történelmi egyházak képviselői.

„Lenne egy olyan felsőházunk, mely a fékek és ellensúlyok rendszerében valóban betölti ezt a hivatalát”

– mutatott rá Brenner Koloman.

Az alsóház reformjával kapcsolatban azt mondta, eltörölnék a győzteskompenzációt, a 106 egyéni választókerületi mellé viszont

144 listás képviselő csatlakozna.

Úgy véli, ez a felosztás arányosabb lenne, és a választói akaratot is jobban tükrözné.

A közvetlen államfőválasztásra vonatkozó kérdésre Brenner Koloman úgy válaszolt, ez az osztrák mintát venné alapul, és ezt a ciklus közepén tartanák meg, hasonlóan az amerikai félidős választáshoz. Mint fogalmazott, ez nem félprezidenciális rendszer lenne, de nagyobb lenne a köztársasági elnök legitimitása, aktívabb államfő lenne.

A Jobbik képviselőjének elképzelése szerint a felsőház visszautasíthatná az alsóház által elfogadott törvényt, amit csak kétharmados többséggel lehetne újra a felsőház elé terjeszteni.

A kétfordulós parlamenti választásról úgy vélekedett, jelenleg „egy szégyenletes vita zajlik arról, hogy kinek szabad elindulni a választáson”. Emlékeztetett, a Jobbik 106 jelölttel és önálló listával vág neki a 2026-os választásnak, de egy tisztességes polgári demokráciában egy párt azért van, hogy elinduljon a választáson.

A kétfordulós választás pedig lehetővé teszi a normál szövetségkötéseket – emelte ki az ellenzéki honatya.

Brenner Kolomannak a Magyar Hangra írt véleménycikkei ide, illetve ide kattintva olvashatók.