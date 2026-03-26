Konténerekben menekíti vagyonát Orbán Viktor bizalmasának fia

Matolcsy György volt jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám Budapestről Dubajba szállíttatja a legértékesebb vagyontárgyait – írja alapján a 444 több informátorára hivatkozva. A botrányairól ismertté vált család legértékesebb ingóságait, vintage autókat, bútorokat és egyéb vagyontárgyakat a cikk szerint vasúti konténerekben indítják útnak Dubaj felé, ezeket feltehetően valamelyik európai kikötőben rakják hajóra, és juttatják el a végcélig.

Matolcsy Ádám a lap értesülései szerint felszámolja a jelentős ingóságait Budapesten, a vagyontárgyak nagy részét az Egyesült Arab Emírségekbe szállítja, emellett több autót eladott a gyűjteményéből. Az érintett nem válaszolt az arra vonatkozó kérdésekre, hogy miért szállíttatja el az értékeit.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) előző elnökének, Orbán Viktor korábbi gazdasági miniszterének fia korábban azt nyilatkozta, 2021-ben elköltözött az országból. Dubajban bérelt, majd az érdekeltségein keresztül vásárolt is több luxusingatlant. A 444 forrásai szerint a miniszterelnök korábbi jobbkeze, Matolcsy György is hónapok óta az Emirátusok fővárosában tartózkodik, csak néhány hetente, jellemzően rövid időre utazik haza. Egy olvasójuk le is fotózta Ferihegyen a volt MNB-elnököt, miközben egy Dubajba tartó repülőre várakozott.

A több száz milliárd forintos kárt okozó MNB-alapítványi botránynak a mai napig nincs gyanúsítottja.