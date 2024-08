Csakis a mi érdekünkben: Durván megdrágulhatnak a gyógyászati segédeszközök

Szűkülhet jó néhány betegségcsoportban egyes gyógyászati segédeszközökhöz (kötszerekhez, pelenkákhoz, egyedi gyártású ortopéd cipőkhöz) való hozzáférésük a pácienseknek – állítják az érdekvédők egy néhány napja társadalmi vitára bocsátott jogszabálytervezetről. A Népszava a Belügyminisztériumhoz fordult kérdéseivel, ám a tárca sajátos választ adott.

A betegek érdeke? Drágább lehet a kötszer és a pelenka

A belügy nem értett egyet az érdekvédőkkel, a lapnak küldött válaszuk szerint nemhogy szűkítenék az ellátást, épp ellenkezőleg, a betegek érdekeit szolgálják. A javaslatban egyebek mellett a gyógyszer- valamint a gyógyászati segédeszköz piacot érintő, technikai pontosítások vannak. Ezek között finanszírozási eszközökkel újraszabnák az ellátást.

Például az eddig húsz helyett, ha javaslatot változatlan formában hirdetik ki, 15 speciális kötszer lenne felírható támogatással a súlyos lábszárfekélyes, vagy a hosszan tartó ágyban fekvés miatt kialakuló felfekvéses betegek sebeire

– írja a Népszava. Ez annyit tesz, ha ennél többre lenne szükség, akkor azt a beteg teljes áron tudja csak beszerezni. Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára elmondta, hogy adataik szerint ebben a betegkörben máris lehet olyan páciens, aki már nem jut megfelelő kötszerhez.

Mindeközben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) költségcsökkentésbe kezdett:

tavaly januártól-júniusig a NEAK 1,6 milliárdot költött speciális kötszerekre. Idén januártól májusig már csak 780 millió forintot.

Ez 51 százalék. Az ún. kétrétegű habszivacs kötszerről van szó, amelynek a felírását sebfotózáshoz kötötte a kormány. A részleteket vagy nem dolgozták ki, vagy csak szimplán csak nem osztották meg, ezért az orvosok nem is nagyon írnak fel ilyen kötszert. Rásky megjegyezte, hogy költségvetési megtakarításnak lehetnek más következményei is:

ellátatlan betegek, idő előtti levágott lábak és a kórházi költségek drasztikus növekedése jósolható.

A tervezet a pelenkák és az injekciós tűk esetében lehetőséget biztosítana a piac szereplőinek arra, hogy a jelenlegi áraiktól 40 százalékkal eltérjenek. Ezt az indokolja, hogy most a támogatás alapjául elfogadott, közfinanszírozott ár kevesebb, mint amennyiért azt a forgalmazók be tudják szerezni. Emiatt nem csak a gyógyászati segédeszközforgalmazók, de a pelenkákat árusító gyógyszertárak is panaszkodtak. Ez az áreltérési lehetőség viszont szintén a rászorulók költségeit növeli.

Most a legolcsóbb, kevés vizelet megtartó pelenkáért a beteg havonta 2500 forintot fizet. Ez a 40 százalékos árváltozással 3500 forintra emelkedik. A nagyobb kapacitású eszközöknél az említett árváltozás mértéke akár a duplája is lehet

– mutat rá a lap. A Belügyminisztérium azt ígéri, a beérkezett észrevételeket megfontolják.

Csak úgy, mint eddig?

(Címlapkép: Egészségügyi dolgozók egy férfi lábát kötözik az egri Markhot Ferenc Kórház Hospice-osztályán 2019. szeptember 27-én. MTI/Komka Péter)