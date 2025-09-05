Donald Trump most veri keresztbe Orbán Viktor politikáját

Egy amerikai illetékes szerint Macron elnök és az európai vezetők meghívták Trump elnököt a „Tettre készek koalíciójának” találkozójára. Trump elnök hangsúlyozta, hogy

Európának abba kell hagynia az orosz olaj vásárlását, amely a háborút finanszírozza,

ugyanis Oroszország egy év alatt 1,1 milliárd eurót kapott az Európai Uniótól üzemanyag-eladásokból” – mondta a Reutersnek a forrás.

Az Európai Bizottság jogszabályt terjesztett elő az EU orosz olaj- és gázimportjának 2028. január 1-jéig történő fokozatos megszüntetésére, mivel Brüsszel az Ukrajna 2022-es inváziója után meg akarja szakítani Oroszországgal fennálló, évtizedek óta fennálló energiaügyi kapcsolatait. A legtöbb európai ország 2022-ben leállította az orosz nyersolaj importját, 2023-ban pedig az orosz üzemanyagét. Nem volt azonnal egyértelmű, hogy Trump Magyarország és Szlovákia nyersolaj-importjára utalt-e, amely továbbra is folytatódik, vagy az olyan harmadik országokban, mint India, finomított orosz nyersolajból előállított üzemanyag importjára.

Trump a beszélgetés során azt is elmondta, hogy „az európai vezetőknek gazdasági nyomást kell gyakorolniuk Kínára, amiért finanszírozza Oroszország háborús erőfeszítéseit” – közölte az amerikai tisztviselő.

A Fehér Ház tisztviselője szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is részt vett az online konferencián.

„A »Tettre készek koalíciójának« találkozója Ukrajna biztonsági garanciáiról szólt. Trump elnök megkérdőjelezte komolyságukat, ugyanis továbbra is finanszírozzák Oroszország gazdaságát és háborúját. Az elnök világossá tette, hogy ez nem az ő háborúja, és az európaiaknak is fel kell lépniük”

– mondta az amerikai illetékes.

A tisztviselő nem adott részleteket a biztonsági garanciákról szóló megbeszélésről, de Trump korábban már kifejezte támogatását Ukrajna iránt, anélkül, hogy konkrét ígéretet tett volna. Macron csütörtökön közölte, 26 ország ígéretet tett arra, hogy a háború után nemzetközi erőkkel támogatja Ukrajnát szárazföldön, tengeren és levegőben.

Trump figyelmeztetett, hogy szankciókat vezethet be azokkal az országokkal szemben, amelyek olajat vásárolnak Oroszországtól, de áprilisban, amikor tucatnyi országra kiterjedő vámokat jelentett be, nem vetett ki közvetlen vámokat Moszkvára.