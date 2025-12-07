Egy cipőkereskedelmi lánc is zárva lesz december 24-én

A Deichmann két évvel ezelőtt az elsők között volt, aki úgy döntött, hogy munkavállalóit helyezi előtérbe december 24-én – írja közleményében a cipőkereskedelmi lánc. Mint a vállalat fogalmaz, az értékeivel összhangban idén is – immár harmadik éve – a családdal töltött idő mellett teszi le a voksát.

„Család- és emberközpontú vállalatként munkavállalóink jólléte elsődleges fontossággal bír számunkra. Mivel úgy gondoljuk, hogy nemcsak a karácsonyt, hanem a szenteste napját is mindenkinek a szeretteivel kellene töltenie közös emlékeket gyűjtve, így nem volt kérdés, hogy idén sem nyitjuk ki üzleteinket”

– közölte Tóth Péter, a Deichmann ügyvezető igazgatója.

A döntésnek köszönhetően több mint ezer család töltheti szerettei körében, karácsonyi készülődéssel vagy pihenéssel a szenteste napját – áll a cég közleményében, akik arról is tájékoztatnak, az üzletlánc december 23-ig a megszokott nyitvatartási rendben várja vásárlóit. December 24-26. között pedig a Deichmann online shopban lehet majd zavartalanul vásárolni.

Korábban a Rossmann, a Jysk, a Lidl és a Libri is azt közölte, munkatársaik inkább töltsék szeretteikkel szenteste napját, ezért nem nyitnak ki december 24-én.

Ismert, a Jobbik karolta fel azt a társadalmi kezdeményezést, hogy ne áthelyezett pihenőnap, hanem munkaszüneti nap legyen december 24-e. Ennek érdekében népszavazást kezdeményeztek, aminek kiírásához 200 ezer aláírás összegyűjtése szükséges.