Erre figyeljen az ünnepi időszakban, ha könyvet ajándékozna!

Az elmúlt évekhez hasonlóan

december 24-én idén is zárva tart a Libri valamennyi budapesti és vidéki könyvesboltja

– áll a könyváruházlánc pénteki közleményében. Mint írják, az ország piacvezető könyvkereskedése kiemelten

fontosnak tartja, hogy lehetőséget biztosítson munkavállalóinak az ünnepi készülődésre és feltöltődésre

– főként a kiemelt kereskedelmi időszakot követően.

A kommünikében arról is tájékoztatnak, a karácsonyt megelőző napokban azonban a Libri Könyvesboltok a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat, a karácsonyi ajándékok és a téli olvasnivalók beszerzésére pedig rendelkezésre a könyvkereskedő webáruháza is.

A Libri idén is arra biztatja az olvasókat, hogy időben tervezzék meg vásárlásaikat, hogy a csomagok biztosan megérkezzenek a fa alá. Amennyiben lehetséges, érdemes a könyvesbolti átvételt választani, hiszen így a rendelések ingyenesen és garantáltan gyorsan eljutnak majd a vásárlókhoz.

Mint ismert, aláírásgyűjtő kampány folyik annak érdekében, hogy népszavazás dönthessen arról december 24-e, azaz szenteste napja, hasonlóan karácsony két napjához, munkaszüneti nap lehessen. Ehhez karácsonyig 200 ezer választópolgár támogató aláírása szükséges.

Korábban a Rossmann, a Jysk és a Lidl is azt közölte, munkatársaik nyugodt ünneplése miatt zárva tartanak szenteste napján.