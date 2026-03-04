Átlépte a lélektani határt a gázolaj ára, és még nincs vége

Csütörtökön folytatódik az áremelkedés a hazai kutakon. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj ára bruttó 8 forinttal kúszik feljebb – írja a Holtankoljak.

Szerdán az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

– 95-ös benzin: 571 forint/liter,

– gázolaj: 600 forint/liter.

Szerdára a benzin nagykereskedelmi ára 5, a gázolajé 9 forinttal emelkedett, a fogyasztói átlagára egy nap alatt pedig mindkét üzemanyagtípus esetén literenként 6-6 forinttal nőttek.

Szerda délelőtt a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára 83 dollár volt, és a hazai üzemanyagok előállítására használt Urals hordójáért is 69 dollárt kértek.

A dollár árfolyama a február végi 317 forintról keddre 338 forintra ugrott, szerda délelőtt a tengerentúli deviza egységéért 332 forintot kértek a bankközi devizapiacon.