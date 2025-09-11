Egyre nagyobb nemzetközi botrány lesz az orosz drónok légtérsértéséből

Lengyelország kérésére összehívják az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését a lengyel légtér orosz megsértése miatt – közölte a varsói külügyminisztérium csütörtökön az X-en. A bejelentést azt követően tették, hogy szerdára virradó éjjel, Oroszország Ukrajna elleni légitámadása közben 19 légi eszköz repült be Lengyelországba keleti irányból. A felszállt lengyel és szövetséges vadászgépek legalább hármat lelőttek ezek közül. Donald Tusk kormányfő szerdán a szejmben közölte: a tárgyak „jelentős része” Fehéroroszország területéről repült be Lengyelországba.

A lengyel belügyminisztérium szerda késő esti közlése szerint

16 drónroncsot találtak meg

a kelet-lengyelországi Lublini, a közép-lengyelországi Łódźi, Mazóviai és Szentkereszt vajdaságokban, valamint az észak-kelet-lengyelországi Warmia-mazúriai vajdaságban. A Lublini vajdaságban fekvő Wyryki településen az egyik drón egy lakóházat és egy személygépkocsit rongált meg, senki sem sérült meg.

Donald Tusk csütörtökön a közép-lengyelországi Łaskban működő 32. taktikai légibázisra látogatott, ahol köszönetet mondott a szerda éjjeli légvédelmi akcióban részt vevő pilótáknak. Az előző napi események „nagy nemzeti leckét jelentenek” – fogalmazott a kormányfő.

Rafał Leśkiewicz, a lengyel elnök szóvivője csütörtök reggel az RMF FM kereskedelmi rádióban beszámolt arról, hogy

Karol Nawrocki előző este Donald Trump amerikai elnökkel egyeztetet

az orosz drónok behatolásáról. Trump az Egyesült Államok támogatásáról biztosította Karol Nawrockit a biztonság kiépítésében a NATO keleti szárnyán, és megerősítette, hogy Lengyelországban maradnak az odatelepített amerikai katonák – mondta el Leśkiewicz.

A légtérsértések miatt csütörtök este Karol Nawrocki kezdeményezésére összeül a legfontosabb lengyel politikai vezetőkből álló tanácsadó testület, a nemzetbiztonsági tanács (RBN).

(MTI)