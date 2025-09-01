Ennyivel változik kedden az üzemanyag ára

A héten kedden a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik bruttó 2 forinttal, benzinért a kutak nem fizetnek többet beszerzéskor – írja hétfő cikkében a Holtankoljak.

A szaklap statisztikái szerint hétfőn átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

– 95-ös benzin: 592 forint/liter,

– gázolaj: 595 forint/liter.

Az üzemanyagok nagykereskedelmi ára közül legutóbb múlt hét csütörtökön is a gázolaj ára emelkedett, ám azóta a kutakon az autósok a benzint 5, a gázolajat 3 forinttal tankolhatják drágábban literenként