Érdemes várni kicsit a tankolással, mutatjuk, miért!

Pénteken csökken az üzemanyagok nagykereskedelmi ára – írja a Holtankoljak. A szaklap információi szerint a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal, a gázolaj ára bruttó 3 forinttal lesz alacsonyabb.

A Holtankoljak statisztikái azt mutatják, csütörtökön az alábbi árak fogadják az autósokat a kutakon:

– 95-ös benzin: 581 forint/liter,

– gázolaj: 586 forint/liter.

A nagykereskedelmi árak utoljára keddre változtak, akkor a benziné csökkent literenként bruttó 3 forinttal. A fogyasztói árakon ez csak ennél kisebb mértékben látszódott meg, a gázolaj ára azóta is változatlan, míg a benzin ára literenként 1 forinttal esett.