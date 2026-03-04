Filléres környezetvédelmi biztosítása volt a debreceni akkugyárnak

A veszélyes vegyi üzemek közé sorolt, debreceni CATL-üzemnek mindössze 500 ezer forintos limitig terjedő környezetvédelmi biztosítás mellett is megadta a hatóság a működési engedélyt – írja a 24.hu.

A portál a birtokába jutott dokumentumok alapján arról tájékoztat,

a kínai akkugyár évente 100 ezer forint biztosítási díjat fizetett 2023-ban, az éves kárlimit pedig csupán 1 millió forint volt.

Hozzáteszik, hogy a helyzet azóta változott: a CATL-nek 2025 nyara óta 5 millió eurós (körülbelül. 1,9 milliárd forint) káreseményre is kiterjedő biztosítása van.

A lap megkeresésére a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal azzal magyarázta a szokatlanul alacsony biztosítás mellett is kiadott engedélyt, hogy „a környezetszennyezési felelősségbiztosítás elvárható mértékével kapcsolatos részletes szabályokról nem rendelkezik hatályos jogszabály”.

Környezetszennyezés esetén tehát a biztosító mindössze 500 ezer forintot fizetett volna legfeljebb, a többit a vállalatból kellett volna kiperelnie a károsultnak – mondta a lapnak Litresits András ügyvéd, aki az üzem környezethasználati engedélyét támadó perben az elsőrendű civil felperest képviseli. Litresits úgy véli, ez Alaptörvény-ellenes helyzetet teremt, mert aszerint a „szennyező fizet”, de

„hogy fizet a szennyező, ha nincs megfelelő biztosítása, és baj esetén egy üres korlátolt felelősségű társaságot hagynak itt a kínaiak?”

– tette fel a kérdést.

A portál érdeklődött a gödi Samsung SDI biztosításáról is, ám sem a gyár, sem a Pest Vármegyei Kormányhivatal nem reagált megkeresésükre.