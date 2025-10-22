Forradalmi változás érkezik a benzinkutakra

Az október 23-i nemzeti ünnepen emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak – írja a Holtankoljak. Az eddigi áresések után benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is literenként bruttó 2-2 forinttal emelkedik.

Az autós szaklap statisztikái szerint szerdán még az alábbi árakkal találkozhatunk a kutakon:

– 95-ös benzin: 576 forint/liter,

– gázolaj: 579 forint/liter.

A nagykereskedelmi árak utoljára keddre módosultak, akkor a gázolaj ára esett literenként 2 forinttal. Azóta az autósoknak a benzin 1, a gázolaj pedig 3 forinttal lett olcsóbb literenként.