Gyengül a forint, drágul az olaj, itt az eredmény

Intenzíven elindul az előrejelzett üzemanyagár emelés: szerdától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5, a gázolajé bruttó 9 forinttal emelkedik majd literenként – tájékoztat a Holtankoljak. A szakportál szerint ez annak köszönhető, hogy a Brent olaj jegyzésára hordónként 80 dollár felett van, a forint árfolyama pedig közelít a 330-hoz a dollárral szemben. (Sőt, cikkünk írásakor már meg is haladta azt. – A szerk.)

A lap statisztikái szerint kedden még alábbi átlagárakon tankolhatunk:

– 95-ös benzin: 565 forint/liter,

– gázolaj: 594 forint/liter.

Keddre a dízel nagykereskedelmi ára emelkedett literenként 5 forinttal, a gázolajat azóta átlagosan 4 forinttal drágábban lehet megvenni a kutakon. A benzin nagykereskedelmi ára keddre nem változott, és a keddi fogyasztói ár is azonos a hétfőivel.