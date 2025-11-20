Pénteken tovább emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal – írja honlapján a Holtankoljak. Hozzáteszik, a benzin ára továbbra sem változik.

Az autós portál statisztikái szerint csütörtökön az átlagárak a következők:

– 95-ös benzin: 579 forint/liter,

– gázolaj: 600 forint/liter.

Nem lehetnek vidámak a dízelautók tulajdonosai, két nap alatt a második áremelkedést kell elszenvedniük. A mai napra, azaz csütörtökre ugyanis szintén literenként háromforintos nagykereskedelmiár-emelkedés lépett életbe ennél az üzemanyagfajtánál. Így szerdához képest a benzin literenkénti ára 1 forinttal csökkent, a gázolajé viszont 3 forinttal nőtt.