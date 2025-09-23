Itt az újabb fideszes díjemelés, fájdalmas lesz

Hétfő este jelent meg a Magyar Közlönyben Lantos Csaba energiaügyi miniszternek az a rendelet, jelentősen megemeli a kiterjesztett gyártói felelősség keretében a gyártók által fizetendő újrahasznosítási díjakat, az úgynevezett EPR-díjakat. Ezt fő szabály szerint a gyártónak kell megfizetnie a MOL Mohu Zrt. felé, de természetesen – mivel költségről van szó –
a gyártók ezt a díjat beépítik a termékek áraiba is.
A rendszer lényege, hogy a gyártók az általuk előállított termékek hulladékként történő kezeléséért, újrahasznosításáért egy meghatározott tartifa szerint fizetnek a hulladékgazdálkodónak. A díjat a gyártóknak előre ki kell fizetniük, még az olyan termékek után is, melyek végül nem kerülnek be a hulladékrendszerbe. Így összességében áremelkedést hoz, ami kihatással van az inflációs mutatóra is.
Az emelés mértéke:
– nem újrahasználható fém kilogrammonként 12 forint,
– fa csomagolás kilogrammonként 3 forint,
– textil csomagolás kilogrammonként 81 forint,
– üveg csomagolás kilogrammonként 30 forint,
– társított (kompozit) csomagolás kilogrammonként 23 forint,
– lámpák kilogrammonként 113 forint,
– gépjárműelem, -akkumulátor kilogrammonként 152 forint,
– gépjármű kilogrammonként 15 forint,
– reklámhordozó papír kilogrammonként 110 forint,
– sütőolaj és -zsír kilogrammonként 26 forint,
– textiltermékek kilogrammonként 19 forint,
– bútorok fából kilogrammonként 38 forint.
Az emelés mértéke legfeljebb 9 fős személyszállító gépkocsik átalánydíja esetén:
– belső égésű motorral hajtott jármű kilogrammonként 15,82 forint,
– full hibrid jármű kilogrammonként 15,67 forint,
– plug-in hibrid jármű kilogrammonként 15,21 forint,
– elektromos jármű 14,14 forint,
Az emelés mértéke legfeljebb 3,5 tonna össztömegű teherszállító gépkocsik átalánydíja esetén:
– belső égésű motorral hajtott jármű kilogrammonként 16,42 forint,
– hibrid jármű kilogrammonként 16,19 forint,
– tisztán elektromos motorral hajtott jármű kilogrammonként 15,64 forint,
Az emelés mértéke háromkerekű gépjármű (kivéve a motoros triciklit) átalánydíja esetén:
– tisztán belső égésű motorral gépjármű kilogrammonként 16,69 forint,
– részben vagy teljesen elektromos motorral hajtott gépjármű kilogrammonként 15,94 forint.