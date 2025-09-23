Itt az újabb fideszes díjemelés, fájdalmas lesz

Hétfő este jelent meg a Magyar Közlönyben Lantos Csaba energiaügyi miniszternek az a rendelet, jelentősen megemeli a kiterjesztett gyártói felelősség keretében a gyártók által fizetendő újrahasznosítási díjakat, az úgynevezett EPR-díjakat. Ezt fő szabály szerint a gyártónak kell megfizetnie a MOL Mohu Zrt. felé, de természetesen – mivel költségről van szó –

a gyártók ezt a díjat beépítik a termékek áraiba is.

A rendszer lényege, hogy a gyártók az általuk előállított termékek hulladékként történő kezeléséért, újrahasznosításáért egy meghatározott tartifa szerint fizetnek a hulladékgazdálkodónak. A díjat a gyártóknak előre ki kell fizetniük, még az olyan termékek után is, melyek végül nem kerülnek be a hulladékrendszerbe. Így összességében áremelkedést hoz, ami kihatással van az inflációs mutatóra is.

Az emelés mértéke:

– nem újrahasználható fém kilogrammonként 12 forint,

– fa csomagolás kilogrammonként 3 forint,

– textil csomagolás kilogrammonként 81 forint,

– üveg csomagolás kilogrammonként 30 forint,

– társított (kompozit) csomagolás kilogrammonként 23 forint,

– lámpák kilogrammonként 113 forint,

– gépjárműelem, -akkumulátor kilogrammonként 152 forint,

– gépjármű kilogrammonként 15 forint,

– reklámhordozó papír kilogrammonként 110 forint,

– sütőolaj és -zsír kilogrammonként 26 forint,

– textiltermékek kilogrammonként 19 forint,

– bútorok fából kilogrammonként 38 forint.

Az emelés mértéke legfeljebb 9 fős személyszállító gépkocsik átalánydíja esetén:

– belső égésű motorral hajtott jármű kilogrammonként 15,82 forint,

– full hibrid jármű kilogrammonként 15,67 forint,

– plug-in hibrid jármű kilogrammonként 15,21 forint,

– elektromos jármű 14,14 forint,

Az emelés mértéke legfeljebb 3,5 tonna össztömegű teherszállító gépkocsik átalánydíja esetén:

– belső égésű motorral hajtott jármű kilogrammonként 16,42 forint,

– hibrid jármű kilogrammonként 16,19 forint,

– tisztán elektromos motorral hajtott jármű kilogrammonként 15,64 forint,

Az emelés mértéke háromkerekű gépjármű (kivéve a motoros triciklit) átalánydíja esetén:

– tisztán belső égésű motorral gépjármű kilogrammonként 16,69 forint,

– részben vagy teljesen elektromos motorral hajtott gépjármű kilogrammonként 15,94 forint.