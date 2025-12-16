Jön az újabb áresés, érdemes kivárni!

Jelentősen csökkennek szerdától az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A benzin és a gázolaj beszerzése is literenként 5-5 forinttal kerül majd kevesebbe – írja a Holtankoljak.

Az autós portál szerint kedden az alábbi átlagárakon tankolhatunk a hazai kutakon:

– 95-ös benzin: 565 forint/liter,

– gázolaj: 575 forint/liter.

Legutóbb szombatra csökkentek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai, akkor a benzin literenkénti ára bruttó 3, a dízelé bruttó 2 forinttal esett a kutak számára. Azóta az autósoknak a benzin literenként 1, a gázolaj 2 forinttal kerül kevesebbe átlagosan.