Karácsony Gergely: A törvényszéki döntést követően a kormánynak át kell szabnia a szolidaritási hozzájárulás rendszerét

A Fővárosi Önkormányzat 2024-ben nyerte meg jogerősen az első pert a szolidaritási hozzájárulás számítási módjával kapcsolatban, ennek ellenére a kormány minden jogi kiskapuval megpróbálkozik, hogy „törvényesnek mutassa azt, ami nyilvánvalóan törvénytelen” – kezdte kedd délelőtti sajtótájékoztatóját Karácsony Gergely. Budapest főpolgármestere most azt közölte, hétfőn

a Fővárosi Törvényszék újra megerősítette a bíróság korábbi álláspontját, mely szerint a szolidaritási hozzájárulás rendszere ellentétes a magyar Alaptörvénnyel,

ezért a bíróság újfent az Alkotmánybírósághoz (Ab) fordult. A főpolgármester szerint ez azt jelenti, hogy

„a főváros tulajdonképpen minden érdemi, tartalmi pert megnyert az elmúlt két évben a magyar kormánnyal szemben”.

Karácsony Gergely az Ab döntése mellett emlékeztetett az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentésére is, ám úgy véli, a kormány nem veszi komolyan azt a feladatot, amit ezek a döntések rá rónak. Budapest első embere szerint az, hogy a kormány rendeletbe foglalja az elvonás összegét, nem befolyásolja „ennek a megszorításnak a törvénytelenségét”.

A főpolgármester rámutatott, a szolidaritási hozzájárulás nem adó, hanem az államháztartáson belüli újraelosztási rendszer része, ezért az önkormányzatok számára biztosítani kell, hogy közigazgatási eljárásban vitathassák annak mértékét, az államnak pedig meg kell vizsgálniuk, hogy az elvonás nem veszélyezteti-e a közfeladatok ellátását. Karácsony szerint a 89 milliárdos elvonás épp ilyen következménnyel járna, és – mint közölte – az ÁSZ legutóbbi jelentése is ezt támasztja alá.

Budapest vezetője azt mondta, most már bebizonyosodott, hogy jogilag is igazuk van, ám a jogi út végigjárása lassú folyamat, ezért – mint fogalmazott –

„a Fővárosi Önkormányzat tárgyalóasztalhoz hívja Magyarország Kormányát”.

Úgy véli, Budapest működőképességének megőrzése érdekében a kormánynak végre kell hajtania azokat a döntéseket, melyeket saját magának hozott. Felidézte, nyáron a tárgyalások megszakadtak, a kormányzati tárgyalópartnerek a megkeresésekre sem válaszolnak, ezért a főpolgármester szerint mihamarabb vissza kell ülni a tárgyalóasztalhoz. Mint fogalmazott, ők nyitottak a tárgyalásra, de ahhoz ragaszkodnak, hogy

a kormány legalább részben vezesse ki azokat az elvonásokat, melyeket bírósági és alkotmánybírósági döntések is Alaptörvény-ellenesnek mondtak ki.