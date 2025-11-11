Karácsony Gergely kész tárgyalni a kormánnyal, szerinte Budapest leállhat

A főpolgármester kijelentette: a főváros anyagi helyzete kritikus, és ha a kormány nem utalja a fővárosnak járó összegeket – többek között a „trolipénznek” nevezett támogatást –, illetve ha a Magyar Államkincstár folytatja az inkasszózást, akkor a főváros nem tud megfelelni a törvényben előírt költségvetési kötelezettségeinek.

„Lemondtam minden külföldi programomat, hogy készen álljak a kormánnyal való tárgyalásra. A szakszervezetek által szabott 168 órás határidő hamarosan lejár”

– mondta Karácsony.

A főpolgármester emlékeztetett arra, hogy Gulyás Gergely kancelláriaminiszter korábban kijelentette: nem kerülhet veszélybe a budapesti közszolgáltatások működése. Karácsony szerint azonban a kormány ennek ellenére nem tesz semmilyen lépést, miközben a határidő közeleg, és a helyzet „vészesen közeledik ahhoz, hogy a közszolgáltatások veszélybe kerüljenek”.

Precedensértékű döntés: a Kúria a fővárosnak adott igazat

Karácsony felidézte a Kúria friss döntését, amely szerint a Magyar Államkincstárnak minden esetben közigazgatási eljárást kellett volna lefolytatnia a szolidaritási hozzájárulások beszedésekor. A döntés kimondja: vizsgálni kell, hogy az elvonás nem veszélyezteti-e az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását. A főpolgármester szerint ez precedenst teremthet más önkormányzatok számára is.

Az önkormányzatok visszakérnék az elvont forrásokat

A MÖSZ egyetért azzal a javaslattal, hogy a szolidaritási hozzájárulás mértékét 15 százalékra csökkentsék, a jelenlegi, mintegy 400 milliárd forintos elvonás helyett. Emellett a szövetség azt is kéri, hogy az állam adja vissza a Covid alatt elvett gépjárműadót, amely évente 120–150 milliárd forintos bevételt jelentene az önkormányzatoknak.

Karácsony: készen állok a tárgyalásokra

A főpolgármester nyomatékosan kijelentette:

„Készen állok a tárgyalásra. Budapestnek a működése, a közszolgáltatások zavartalansága a tét.”

A következő napokban eldőlhet, hogy indulnak-e tárgyalások a kormány és a főváros között – és hogy sikerül-e elkerülni a fővárosi közszolgáltatások működését veszélyeztető helyzetet.