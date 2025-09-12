Kellemes adatot közölt az állami hivatal

2025 júliusában az építőipari termelés volumene a nyers és a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint egyaránt 4,9 százalékkal magasabb volt az egy évvel azelőttinél – közölte péntek reggeli gyorstájékoztatójában a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Mint a KSH írja, 2025 júliusában az előző év azonos hónapjához képest mindkét építményfőcsoport termelése emelkedett: az épületeké 5,7, az egyéb építményeké 4,7 százalékkal nőtt. Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 46,1, az egyéb építmények építése 12,5 százalékkal nőtt. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 15,4 százalékkal csökkent – teszik hozzá.

Az intézet tájékoztatása szerint a megkötött új szerződések volumene 48,9 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi, rendkívül magas bázistól, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 16,5 százalékkal magasabb, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 66,3 százalékkal alacsonyabb volt.

Az építőipari vállalkozások július végi szerződésállományának volumene 1,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 9,7 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 9,3 százalékkal nagyobb volt a 2024. júliusinál – áll a gyorstájékoztatóban.

2025 első hét hónapjában az előző év azonos időszakához képest az építőipari termelés volumene 0,8 százalékkal emelkedett – zárul a KSH közlése.