Két év csúszással, de elindul az M1-es bővítése

Szeptember elsejével elindultak a főpálya bővítési munkálatai az M1-es autópályán – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) és az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közös közleményben kedden az MTI-vel. Hangsúlyozták, az ÉKM felügyeletével és támogatásával Magyarország legnagyobb autópálya-bővítése veszi kezdetét. A kivitelezés a belső elválasztó sáv növényzetének eltávolításával és az üzemi átjárók építésével indul, de az előkészítő munkálatok már tavaly ősz óta folyamatosan zajlanak.

Az 1-es sztráda 78 kilométer hosszan, az M0-s és a 94-es kilométernél található Concó pihenő között bővül kétszer 3 sávra, plusz oldalanként egy-egy teljesértékű forgalmi sávként használható, úgynevezett intelligens leállósáv is épül, amely baleset, munkavégzés, vagy nagyobb forgalom idején megnyitható lesz a közlekedők számára, így akár kétszer 4 sávon is haladhat a forgalom Budapest és Győr között – ismertették.

A magyar állammal kötött koncessziós szerződés szerint az M0 és Bicske közötti szakasz 2028. augusztus 31-ig, a Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029. augusztus 31-ig készül el. Concó pihenő és Hegyeshalom között is bővül a pálya, de egy későbbi időpontban.

A sávbővítéseket úgy végezik el, hogy mindvégig biztosítják a közlekedők számára a kétszer 2 forgalmi sávot

A közlekedők hiteles és gyors tájékoztatása érdekében az MKIF Zrt. keddtől egy külön weboldalt indított az M1-es bővítéséről. Ezen minden, a közlekedéssel kapcsolatos információ szerepel: a csomópontok, pihenőhelyek esetleges zárása, az aktuális terelések térképpel és a műszaki mentés rendje, a vészhelyzeti leállóöblök elérhetősége, valamint az aktuális forgalmi rend. A folyamatosan frissülő oldal magyar, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, lengyel, török, bolgár, angol, német és orosz nyelven olvasható – tájékoztattak.

Arról, hogy az eredeti forgalmi rendből hogyan, és milyen terelések, munkafolyamatok révén lehet eljutni a végleges, bővített M1-es új forgalmi rendhez egy animációt tettek közzé.

Kiemelték, az M1-es bővítése nem egyszerű sávbővítés, ennél egy sokkal komplexebb, rendszerszintű fejlesztés, amelyek során 72 meglévő alul-, és felüljárót építenek át, hogy megfeleljenek az új keresztmetszeti követelményeknek. A kiszélesített pálya ezek alatt vagy felett egyszerűen nem férne el. Továbbá 11 meglévő csomópontot korszerűsítenek, és 4 új különszintű csomópontot is kialakítanak. Hat komplex pihenőhelyet teljesen átépítenek, a többi pihenőhelyet bővítik és modernizálják. Mintegy 300 új kamionparkolót alakítanak ki, és mellette a családbarát pihenői átalakítások is elkészülnek.

Két mérnökségi telepet bővítenek, korszerűsítenek (Bicske, Komárom), 7 szintbeni alcsomópontot korszerű, körforgalmi csomópontokká alakítanak át. Korszerű vízelvezető és víztározó rendszereket építenek ki. Jelentősen növelik a zajvédő falak hosszát és azok magasságát is – részletezték a közleményben.

Az M1-es autópálya bővítését az MKIF Zrt. hitelből és saját forrásból, jelentős önerőből, a magyar állammal kötött koncessziós szerződés alapján valósítja meg, együttműködésben az Építési és Közlekedési Minisztériummal.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb autópálya-bővítése része annak a 10 éves fejlesztési időszaknak, amely során a koncessziós társaság 2025 és 2034 között, az M1-es mellett bővíti az M7-es és az M3-as autópályákat 299 kilométer hosszan, és épít 279 kilométer új gyorsforgalmi utat is – közölték.

Az M1-es autópálya kétszer 3 sávra bővítése a koncessziós szerződés szerint 2023-ban indult volna el. Akkor azonban az állam forráshiányra hivatkozva kezdeményezte a koncesszió módosítását, ugyanis nem volt pénz a költségvetésben az M0-s és Bicske közti, nem az MKIF-hez tartozó szakasz melletti területek kisajátítására. Emiatt a Mészáros Lőrinc és Szíjj László nevével fémjelzett koncesszor sem tudta elkezdeni az általa kezelt szakaszok bővítését.

(MTI nyomán)