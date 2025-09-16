Kiderült, mekkora a magyarok keresete

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693 700 forint volt, 9,0 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál – írja kedd reggeli gyorstájékoztatójában a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az intézet közlése szerint a nettó átlagkereset 479 500 forintot ért el, ez 9,4 százalékkal magasabb volt, mint 2024. júliusban. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 656 600 forint volt, ami 8,5 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 649 900, a költségvetésben 669 900, a nonprofit szektorban 684 400 forintot tett ki, 8,1 és 10,1, illetve 7,9 százalékkal nőtt egy év alatt – olvasható a KSH tájékoztatásában.

A reálkereset 4,9 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3 százalékos növekedése mellett – emelik ki.

A bruttó mediánkereset 570 000 forint volt, 9,6 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó kereset mediánértéke 399 000 forintot ért el, 10,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit – zárul a KSH közlése.