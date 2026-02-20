Szabó György: XXI. századhoz méltó beruházások kellenek Budára is

A Hegyvidéket és Újbuda jó részét is magába foglaló Budapest 3-as számú egyéni választókerületében Szabó Györgyöt indítja a Jobbik az április 12-i választáson – derül ki a nemzeti párt közleményéből.

Az ellenzéki erő azt írja, Szabó György a Jobbik szakpolitikusa, egykori fővárosi és újbudai önkormányzati képviselő. Azért indul a választáson, hogy pártjával együtt gátat szabjon az önkénynek, és biztosítsa, hogy az új irány valóban a társadalmi igazságosságot szolgálja. Szerinte míg mások csak most ébrednek, az „óellenzék” soraiban éveken át, korlátozott lehetőségek között is kitartó munkával tárták fel a rendszer hibáit.

Szabó György úgy látja, a nemzeti nyugalom megteremtése kötelesség, az irányváltás első lépéseként véget kell vetni az állandó „vészhelyzeti” kormányzásnak.

„A megválasztott képviselők elsődleges feladata a nemzeti nyugalom megteremtése kell, hogy legyen”

– vallja a jobbikos politikus.

A választókerület lakóinak életminősége nem alku tárgya. Szabó György olyan beruházásokat fog képviselni, amelyek méltóak a XXI. századhoz.

A Jobbik jelöltje leszögezi,

a fogaskerekű vasút teljes rekonstrukciója és szakaszának meghosszabbítása elengedhetetlen.

Meg kell valósítani a 2-es metróvonal Gazdagrétig, valamint a 4-es metró Budaörsig történő meghosszabbítását is, hogy végre megszűnjön a térség közlekedési elszigeteltsége – húzza alá, hozzátéve: a Déli pályaudvar funkcióinak kiváltásával egy modern, környezetbarát bevásárló- és szolgáltató központot kell létrehozni. A terület későbbi hasznosításával kapcsolatban úgy látja, az itt épülő lakóházak mellett helyet kapnának az új óvodák, iskolák és rekreációs területek – a legmagasabb környezetvédelmi szabályok betartásával.

A Jobbik mind a 106 egyéni választókerületben indít jelöltet, és országos listát is állít az április 12-i választásra. Az ellenzéki erő vasárnap tartotta országos kampánynyitó rendezvényét, ekkor mutatták be Normális Magyarországot! címet viselő választási programjukat is. Az eseményről lapunk is beszámolt.