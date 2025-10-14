"Kiszivárgott": a Fidesz és Karácsony Gergely háborújában újraosztják Budapestet

Az Index információi szerint Böröcz László, az I. kerület fideszes polgármestere előterjesztést készített, amely megváltoztatná Budapest tulajdon- és hatásköri viszonyait, több közterületet és zöldfelületet kerületi kezelésbe adva.

A lap szerint a dokumentum célja az, hogy a kerületek saját hatáskörben gondoskodhassanak az érintett területekről – vagyis a főváros tulajdonában lévő közterületek, utcák és parkok kerületi fenntartásba kerüljenek. Az Index úgy tudja, az előterjesztés előkészítése már folyamatban van, és jelentős változásokat okozhat Budapest működésében, ha a Fővárosi Közgyűlés elé kerül és támogatást kap.

Karácsony Gergely főpolgármester élesen bírálta az elképzelést. Közösségi oldalán felteszi a kérdést:

Miért annyira fontos a fideszes kerületvezetőnek például a keletkezése óta fővárosi kezelésű Tabán átvétele, amelynek parkosítása nemrég mintegy félmilliárd forintból valósult meg, és amely – az oda szervezett fesztiválok pusztításai ellenére is – kiváló állapotban van?

Csak nem építési teleknek nézték ezt is, mint annak idején a Városligetet?

Karácsony szerint a javaslat „szakmaiatlan és erkölcstelen”, és szétverné a fővárosi egységet, azt írja külföldön éppen a főváros hatásköreit erősítik.

Böröcz László az Indexnek azt mondta, az előterjesztés célja az, hogy „a kerületek nagyobb felelősséget vállalhassanak saját köztereikért”, hiszen „a helyiek jobban ismerik a saját környezetük igényeit”.

Az ügy politikai súlya azonban túlmutat a közterület-kezelés kérdésén. A Fidesz és Karácsony Gergely közötti évek óta tartó hatásköri és forrásmegosztási vita most újabb szintre léphet: a javaslat elfogadása esetén a főváros további területeken veszíthet befolyást, miközben a kerületek önállósága nőne.

A tervezetet várhatóan a Fővárosi Közgyűlés következő ülésén tárgyalják.