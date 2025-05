Klónozott honlap segítségével lophatták el az MBH Bank ügyfeleinek pénzét

Több mint hatszáz MBH-ügyfelet károsítottak meg banki csalók alig két hónap alatt – írja a 24.hu. A lap olvasói arról számoltak be, tudtuk és felhatalmazásuk nélkül ismeretlenek jelentős összegeket utaltak el a pénzintézetnél vezetett számlájukról. A károsultak főként magánszemélyek, egyesületek és cégek, akik arról számoltak be, a tranzakciókat bank mobilapplikációján keresztül végezték el, holott az érintettek egy része nem is telepített ilyet, van, akinek a telefonja sem alkalmas rá.

„Az elkövetések hátterében nem a banki rendszerek sebezhetősége áll, hanem az adathalász támadások során az ügyfelek által megadott érzékeny, személyes adatok” – írta közleményében az MBH Bank. Mint tájékoztatnak, a csalók nem a banki rendszereket támadják, hanem „visszaélnek a nagy ügyfélbázissal rendelkező szolgáltatók nevével az online térben”. Az MBH úgy véli, az adathalászat egyik leggyakoribb formája, amikor a csalók

a bank online felületéhez nagyban hasonló weboldalt hoznak létre, amelyen a megtévesztett ügyfelek kiadják személyes és banki adataikat.

„Amennyiben a honlapunkon szereplő biztonsági tájékoztató szerint járnak el a felhasználók, a cikk által felsorolt csalási események nem fordulhatnak elő, ugyanakkor minden esetet és panaszt alaposan kivizsgálunk” – áll az MBH közleményben.

A pénzintézet honlapján most is található ilyen figyelmeztetés:

„Figyelem, adathalász üzenet terjed! Kedves Ügyfeleink! Felhívjuk figyelmüket, hogy csalók próbálhatják megtéveszteni az MBH Bank nevében küldött hamis üzenetekkel. Bankunk sem SMS-ben, sem e-mailen nem kéri adatai frissítését. Kérjük, mindig győződjön meg róla, hogy hivatalos banki tájékoztatást olvas, e-mail-ben vagy SMS-ben kapott linket ne nyisson meg. Gyanú esetén haladéktalanul hívja az MBH Bank 0-24 órában elérhető, belföldről díjmentesen hívható telefonos ügyfélszolgálatát a 06 80 350 350-es telefonszámon, külföldről a +36 1 373 3399 telefonszámon.”

Az MBH Facebook-oldalán is felhívja a figyelmet a csalásveszélyre.

A bank korábban azzal reagált a panaszokra, hogy a károsultak gondatlanságukkal járultak hozzá az utalásokhoz. A károsultak ezt vitatják, és nemcsak a banknál tettek panaszt, de ügyvédi felszólításban is kérik, hogy a bank bizonyítsa állítását. Emellett feljelentést is tettek a rendőrségen, a bűnüldöző hatóság szerint pedig „a jelenség érzékelhető méretűvé vált” és az MBH Bank ügyfeleit érintően több ügyben folyik a nyomozás.

Jobbik: azonnal visszajár a megkárosítottak pénze

Az eseménysorozat és az online csalások döbbenetes mértékű térnyerése azonnali, soron kívüli vizsgálatért kiált – írja szombati közleményében Z. Kárpát Dániel. A Jobbik országgyűlési képviselője leszögezi, minden vétlen károsult pénze visszajár az utolsó forintig. Az ellenzéki honatya közölte, ha a jogi környezet ezt most nem teszi lehetővé, akkor a felügyeletnek olyan biztosítási védelmi rendszer kiépítésére kell rábírnia a bankokat, amely

ilyen esetben azonnal visszatéríti az ártatlan ügyfelek pénzét.

„Annak érdekében, hogy ez így legyen, a Jobbik hétfőn parlamenti határozati javaslatot ad be, amellett, hogy kiállunk minden banki károsult mellett” – zárul Z. Kárpát Dánielnek, az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Albizottsága elnökének közleménye.