Légtérsértés: nem ért egyet az amerikai elnök és a lengyel külügyminiszter

„Lehet, hogy tévedés volt” – válaszolta Donald Trump, amikor csütörtökön a lengyel légteret tömegesen megsértő orosz drónokról kérdezték. Lengyelország külügyminisztere, Radosław Sikorski azonban így válaszolt az X közösségi portálon: „Nem, ez nem tévedés volt.”

Oroszország csütörtökön azt követelte Lengyelországtól, hogy nyissa meg újra Fehéroroszországgal közös határát, ahol az oroszok katonai gyakorlatokat folytatnak. A Kreml „következményekkel” fenyegetőzött, ha Lengyelország nem teljesíti a követelést. Donald Tusk lengyel miniszterelnök kedden jelentette be a határ lezárását a Fehéroroszország és Oroszország által folytatott „rendkívül agresszív” Zapad hadgyakorlatok, valamint az orosz és fehérorosz állam egyre növekvő számú provokációi miatt.

