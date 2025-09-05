Lesz háborús minisztérium is

Donald Trump amerikai elnök elrendelte, hogy a védelmi minisztériumot (Department of Defense) a jövőben régi nevén, háborús minisztériumnak (Department of War) hívják – szemlézte a 24.hu a BBC hírét. A rendelet szerint, melyet az elnök pénteken fog aláírni, a Pentagonra a jövőben másodlagos hivatalos elnevezésként háborús minisztériumként lehet hivatkozni, a jelenlegi védelmi miniszter, Pete Hegseth pedig háborús miniszter lesz.

A BBC szerint a rendelettervezet szövege így szól:

„A háborús minisztérium elnevezés erősebb üzenetet hordoz a felkészültségről és az elszántságról, mint a védelmi minisztérium, amely csupán a védekezési képességeket hangsúlyozza.”

Az intézkedés célja, hogy „erőt és elszántságot sugározzon”. Ezen felül Hegseth feladatul kapja, hogy dolgozzon ki törvényhozási és kormányzati javaslatokat a név végleges, hivatalos megváltoztatására, mivel Trump önmagában, kongresszusi jóváhagyás nélkül nem módosíthatja a minisztériumok nevét.

A Fehér Ház egyelőre nem közölte, mennyibe kerül a névváltoztatás, de az amerikai sajtó szerint akár több milliárdos költségvonzata is lehet a több száz hivatali felirat, embléma, e-mail cím, egyenruha lecserélésének.

A Pentagon 1789-től 1947-ig már viselte ezt a nevet.