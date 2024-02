Lukács László: A pedofilbotrány pontosan megmutatja, hogy mi a baj az Orbán-rendszerrel

A Jobbik-Konzervatívok frakcióvezetője hétfői parlamenti felszólalásában hangsúlyozta, hogy pártja volt az, aki az elmúlt ciklusban is a gyermekvédelmi törvény különböző szigorításait mindig támogatta. Lukács László leszögezte, hogy ez ezt követően is ez lesz, valamint hozzátette, hogy ezen a téren még rendkívül sok tennivaló van. Az ellenzéki párt megfogalmazott egy saját gyermekvédelmi javaslatot is, az Orbán-kormánynak pedig azt javasolják, hogy a szakmával egyeztetve, valamint a szakmai szervezetekkel közösen hozzák meg a döntéseket.

„Sok munka vár ránk a gyermekvédelemben, a Jobbik-Konzervatívok elkötelezettek.”

Lukács László szerint a Novák Katalin, fideszes köztársasági elnök kegyelmi döntése kapcsán kibontakozott botrány is rámutatott arra, hogy az a berendezkedést, amit Orbán Viktor kialakított, fenntarthatatlan.

„Sok jobboldali, konzervatív gondolkodó úgy tartja, hogy a mai világban nem a hatalomnak a koncentrációjára, hanem annak a relokalizálására van szükség, azaz az áthelyezésére a hatalomnak például a Karmelitától az emberek közösségéhez, a legkisebb közösséghez” – emelte ki a jobbikos felszólaló.

Erre vannak az önkormányzati választások, ezért fontosak a népszavazások, és ezért lenne jó az is, ha az emberek közvetlenül választhatnák meg a köztársasági elnöküket.

A Jobbik-Konzervatívok úgy látja, hogy közvetlen köztársasági elnökválasztásra van szükség, hiszen „annyira erodálódott és annyira csökkent most ennek a tisztségnek a társadalmi bizalma, hogy csak úgy lehet helyreállítani, ha az emberek legszélesebb körét kérdezzük meg ebben” – vélekedett Lukács László.

A svéd csatlakozásról is beszélt a Jobbik-Konzervatívok frakcióvezetője:

Úgy néz ki a helyzet, hogy azért, hogy a svédek csatlakozhassanak, mi veszünk repülőket, illetve a harci gépeket. Tehát nem tudom, hogy mennyire sikerült jól ez az alku, hogy mi úgy engedjük be őket, hogy még mi vásárolunk tőlük.

Kifejtette: valójában azt vártuk el, hogy ez egy tisztességes megegyezés legyen, amivel a kormány már régóta tartozott a svédeknek, amellyel Magyarország régóta tartozott a NATO szövetségesi közösségének.

Lukács László hangsúlyozta: hiszünk abban, hogy nekünk azok a szövetségeseink, a biztonságunk, akik jelenleg is a NATO-ban vannak, és a NATO képes hadi értelemben, illetve külbiztonsági értelemben az ország biztonságát garantálni.

Szerinte ugyanolyan kardinális kérdés Magyarország viszonya az európai szövetségeseinkkel, mert „a NATO mellett Európa a biztonságunk, és az európai közösség képes megadni az embereknek azt, amire igazán szükség van”. Példaként az európai béreket említette, hiszen Magyarországon valóban bérfelzárkóztatásra van szükség.

Én azt tapasztalom, hogy jelenleg ebben a politikai közegben Róna Péter, a Jobbik-Konzervatívoknak az európai parlamenti képviselőjelöltje, listavezetője, az egyedüli, aki azt képviseli, hogy a magyar emberek igenis tisztességes bért érdemelnek.

Az Ukrajnában immár két éve zajló háborúról kifejtette, hogy békére van szükség, de igazságos békére. Az igazságos békének a feltételeit pedig úgy lehet elérni, hogy az orosz felet rá kell bírni arra, hogy hagyja el azokat a területeket, amelyek Ukrajnához tartoznak – szögezte le a Jobbik-Konzervatívok képviselője. „Enélkül ennek a háborúnak nincs lehetősége, hogy lezárják, csak az igazságos békével lehet ezt elérni, ezt már rengetegszer megvitattuk” – mondta el Lukács László.

Olcsó ázsiai migránsmunkások tömegével jönnek Magyarországra, hogy elvegyék a magyar emberektől a munkát, hogy a béreket alacsonyan tartsák, hogy a magyar embereknek ne legyen más választásuk, mint hogy elhagyják a munkahelyeiket, és ha úgy hozza a sors, akár a hazájukat is

– mondta Lukács László az Orbán-kormány nemzetellenes munkaerőpolitikájáról.

Az ellenzéki párt szerint ez elfogadhatatlan: „Meg kell mondani a hazánkban befektetni szándékozó vállalatoknak, hogy Magyarországon nem lehet migránsmunkásokkal feltölteni a munkahelyeket, hanem első sorban magyarokat kell alkalmazni tisztességes bérért.

„Orbán Viktor ezzel szemben mindig azt képviselte, hogy a magyar munkaerőt az olcsó bérrel, a rugalmas munka törvénykönyvével szolgáltatja ki ezeknek a vállalkozásoknak.”

A jobbikos felszólaló rámutatott: aki ilyen vállalatokat enged be az országba, mint a mérgező akkumulátorgyárak, az valójában liberális gazdaságpolitikát folytat.

Nem az ország belső tartalékaira épít, nem a meglévő versenyképességet növeli, hanem azoknak a vállalkozásoknak a kiszolgálójává válik, akik például Gödön mérgezik mérgezik a magyar gyermekeket és mérgezik a magyar környezetet.

Lukács László szerint Magyarországon csak olyan vállalkozásoknak van helye, amelyek tisztességesen bánnak a magyar emberekkel, a magyar dolgozókkal, és tisztességes béreket adnak. A Jobbik-Konzervatívok ilyen gazdaságpolitikát várna el a Fidesz-kormánytól is.

(Címlapkép: Béli Balázs/Alfahír)