Már csak Donald Trumpon múlik, kap-e Tomahawkokat az ukrán hadsereg

Donald Trump vasárnap kijelentette, hogy nem fontolgatja Ukrajna ellátását nagy hatótávolságú Tomahawk cirkálórakétákkal. Amikor egy riporter az Air Force One fedélzetén erről kérdezte, Trump így válaszolt: „Nem, nem igazán.” Hozzátette azonban, hogy még meggondolhatja magát. A közelmúltban megjelent jelentések szerint a Pentagon közölte a Fehér Házzal, hogy az Egyesült Államok Tomahawk-készletei elegendőek ahhoz, hogy Ukrajnát ellássák velük. Ukrajna azért szeretne beszerezni Tomahawk rakétákat, hogy csapásokat hajtson végre Oroszország ellen, de ezek nélkül is képes volt sikeres támadásokat végrehajtani saját drónjaival és rakétáival az orosz katonai és stratégiai célpontok, például olajraktárak és finomítók ellen. Az ukrán drónok vasárnap támadták meg az oroszországi Tuapsze olajkikötőjét a Fekete-tengeren, ami az orosz hatóságok szerint tűzvészt okozott és két hajót megrongált. A közeli régiók orosz repülőtereit is be kellett zárni.

A Reuters két, az ügyet közvetlenül ismerő forrásra és más iparági forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Törökország legnagyobb olajfinomítói több nem orosz eredetű olajat vásárolnak, válaszul a nyugati országok legújabb, Oroszország ellen bevezetett szankcióira. Törökország Kína és India mellett az orosz nyersolaj egyik legnagyobb vásárlója, de a finomítók India példáját követve csökkentik a beszerzéseket.

Az egyik legnagyobb török finomító, az azeri SOCAR tulajdonában lévő SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR) a források szerint nemrég négy szállítmány nyersolajat vásárolt Irakból, Kazahsztánból és más nem orosz termelőktől, decemberi szállítással. A Reuters számításai szerint ez napi 77-129 ezer hordó nem orosz eredetű ellátást jelent, a szállítmány méretétől függően, míg a kereskedelmi adatok szerint az orosz nyersolaj gyakorlatilag a STAR finomító októberben és szeptemberben felvett nyersolajmennyiségének teljes egészét, mintegy 210 ezer hordót tette ki. A SOCAR nem volt hajlandó kommentálni a hírt, közölte a Reuters.

A másik nagy török finomító, a Tupras is növelte a nem orosz kitermelésű olaj vásárlását – állította két forrás. A Tupras valószínűleg hamarosan teljesen megszünteti az orosz nyersolaj importját egyik törökországi nagyüzemében, hogy az EU bevezetendő szankciói ellenére is fenntarthassa az üzemanyag-exportot Európába – állították. A Tupras sem reagált a Reuters megkeresésére.

(via The Guardian)