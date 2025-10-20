Máris összeomlott a közel-keleti tűzszünet

Az izraeli hadsereg támadást indított Gázában, miközben a Hamász és Izrael egymásra mutogat a Washington által közvetített tűzszünet megsértése miatt – írja Reuters a helyi sajtóra hivatkozva, amit az Index szemlézett. Az izraeli közszolgálati Kan szerint a légierő vasárnap Rafahot támadta Gáza déli részén. A legtöbb médium légicsapásokként írta le a támadást. A gázai egészségügyi hatóságok vasárnap közölték, hogy legalább nyolc palesztin halt meg az izraeli légicsapásokban Gázában.

Az izraeli hadsereg pénteken közölte, hogy „több terrorista” nyitott tüzet a Rafah környékén tartózkodó katonákra, de senki sem sérült meg. A hadsereg később azt is közölte, hogy ugyanazon a napon egy másik „terroristacsoportot” is megtámadtak, amely a Kán Juniszban állomásozó csapatok felé közeledett. A hadsereg közleménye szerint továbbra is fellépnek a közvetlen fenyegetések elhárítása érdekében.

Izzat Al Risheq, a Hamász vezető tisztviselője vasárnap közölte, hogy a palesztin fegyveres csoport továbbra is elkötelezett a tűzszünet betartása mellett, miközben Izraelt ismételt megsértésekkel vádolta. Sem Al Risheq, sem az izraeliek nem tettek említést a Gázában jelentett izraeli támadásokról. A gázai kormányzati médiaközpont szombaton közölte, hogy Izrael a tűzszüneti megállapodás után 47 megsértést követett el, 38 halottat és 143 sebesültet hagyva maga után.

Az izraeli kormány és a Hamász napok óta egymást vádolja a tűzszünet megsértésével, miközben Izrael közölte, hogy a rafahi határátkelőhely Gáza és Egyiptom között további értesítésig zárva marad.

A Hamász visszautasította vasárnap az amerikai külügyminisztérium azon nyilatkozatát, miszerint emberei palesztin civileknek akarnának ártani. Ugyanis az amerikai külügyminisztérium szombaton azt közölte: „hiteles jelentéseket” kapott arról, hogy a Hamász „palesztin civileket akar megtámadni”. Ezért Washington értesítette a gázai békemegállapodás megvalósulását szavatoló országokat erről – tette hozzá a külügyi tárca.