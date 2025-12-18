Kaptunk egy remek hírt karácsony előtt

A hét második felében tovább csökkennek a hazai üzemanyagárak, ugyanis a benzin és a gázolaj beszerzési ára is bruttó 5-5 forinttal kerül majd kevesebbe péntektől – tájékoztat a Holtankoljak. Az autós portál szerint az áresés leginkább a Brent olaj csökkenő árának (4,5 éve volt utoljára 60 dollár alatt és környékén a hordónkénti jegyzésár), és az erősödő forintárfolyamnak köszönhető.

Mint írják, csütörtökön még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

– 95-ös benzin: 562 forint/liter,

– gázolaj: 572 forint/liter.

Szerdára literenként szintén 5-5 forintos beszerzésiár-csökkenés volt a kutak számára, ez az autósoknak a fogyasztói árakban 3-3 forintos csökkenést jelentett.