Megbírságolták a perverz fideszes lapot

A médiatanács megállapította, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. a Metropol elnevezésű nyomtatott sajtótermék június 4-i lapszámában megjelent „Fotózza le, küldje be!” című médiatartalom közzétételével egy alkalommal megsértette a kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezéseket, emiatt a médiatartalom-szolgáltatót egymillió forint bírsággal sújtotta, és a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére is kötelezte. A közleményt a Metropolnak öt egymást követő lapszámban kell megjelentetnie – írja az MTI.

A Telex arra emlékeztet, a fideszes újság a nyár elején arra kérte olvasóit,

fotózzanak rövid nadrágokból, szoknyákból kilátszó női lábakat,

és küldjék be a képeket a lapnak.

A felhívás közfelháborodást váltott ki, aznapra tüntetést is szerveztek a kiadó elé. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a bejelentések nyomán júliusban indított eljárást, ami most fejeződött be.