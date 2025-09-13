Megint távolabb került a béke lehetősége

Lengyelország és mintegy 40 szövetségese pénteken elítélte az orosz drónok behatolását a légterébe a héten, és felszólította Moszkvát, hogy kerülje el a további „provokációkat”. A Lengyelország által kezdeményezett ENSZ Biztonsági Tanács rendkívüli ülése előtt Marcin Bosacki külügyminiszter-helyettes újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy Varsó és szövetségesei „fel akarják hívni a nemzetközi közösség figyelmét az Orosz Föderáció által elkövetett újabb, a nemzetközi jogot és az ENSZ Alapokmányát sértő, kirívó jogsértésre”, amely „az egész régiót közelebb hozta a konfliktushoz, mint bármikor az elmúlt években”. A nyilatkozatot mintegy 40 ország írta alá, köztük az Európai Unió többi 26 tagja, Ukrajna, az Egyesült Államok, Japán és Kanada. „Megragadjuk az alkalmat, hogy ismételten felszólítsuk az Orosz Föderációt, azonnal szüntesse be Ukrajna elleni agresszív háborúját, mondjon le minden további provokációról, és tartsa tiszteletben az ENSZ Alapokmányában vállalt kötelezettségeit” – mondta. „Az eszkaláció nem vezethet békéhez” – tette hozzá a lengyel diplomata.

Az orosz hadsereg nagy léptékű hadgyakorlatokat tart legfontosabb szövetségesével, Fehéroroszországgal. A katonai gyakorlatok pénteken kezdődtek, és magukban foglalják a Lengyelország és Litvánia határához közeli, valamint a Balti- és a Barents-tengeren zajló gyakorlatokat. Az orosz védelmi minisztérium közzétett egy videót, amelyen katonai nehézfelszerelések – páncélozott járművek, helikopterek és hadihajók – láthatók, amelyek részt vesznek a hadgyakorlatokban. Lengyelország bejelentette, hogy az akció ideje alatt mintegy 40 ezer katonát állomásoztat a fehérorosz határ közelében.

Oroszország szerint az Ukrajnával folytatott béketárgyalások „szünetelnek”, mivel Volodimir Zelenszkij elnök arra figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyin továbbra is egész Ukrajna elfoglalását tervezi. „Tárgyalóinknak lehetőségük van a különböző csatornákon keresztül kommunikálni. De jelenleg valószínűleg pontosabb a tárgyalások szünetéről beszélni” – mondta újságíróknak Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Kijevben Zelenszkij kijelentette, hogy a Nyugatnak nem szabad megbízni Putyinban. „Putyin célja Ukrajna egészének elfoglalása. És bármit is mondjon bárkinek, egyértelmű, olyan mértékben mozgásba hozta a háborús gépezetet, hogy egyszerűen nem tudja megállítani, hacsak nem kényszerítik arra, hogy alapvetően megváltoztassa személyes céljait” – mondta. Az ukrán elnök arra is felszólította a szövetségeseket, hogy ösztönözzék Kínát, használja ki befolyását Oroszországra, annak érdekében, hogy megállítsák az orosz offenzívát.

Trump a Fox televíziónak elmondta, hogy türelme a végére jár, ugyanis Oroszország nem hajlandó befejezni az inváziót. „A türelmem nemsokára elfogy, és gyorsan fogy, de a tangóhoz két ember kell” – mondta Trump a Fox televíziónak. „Elképesztő. Amikor Putyin akarta, Zelenszkij nem. Amikor Zelenszkij akarta, Putyin nem. Most Zelenszij akarja, Putyin pedig kérdéses. Nagyon, nagyon keményen kell fellépnünk” – tette hozzá.

(via The Guardian)