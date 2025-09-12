Meglepetés várható a benzinkúton!

Szombaton – a héten tapasztaltakkal ellentétben – változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A Holtankoljak szerint csökkenés következik: a benzin bruttó 2, a gázolaj bruttó 4 forinttal kerül majd kevesebbe a kereskedőknek.

Pénteken az alábbi árakkal találkozhatunk a kutakon:

– 95-ös benzin: 590 forint/liter,

– gázolaj: 591 forint/liter.

Legutoljára egy hete változott az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, akkor a benzin ára 3, a gázolajé 2 forinttal nőtt. Azóta viszont a kutakon a benzin fogyasztói ára 1, a gázolajé 2 forinttal csökkent.