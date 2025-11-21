Megvan, ki lehet Karácsony Gergely helyettese

Közösségi oldalán nevezte meg Karácsony Gergely főpolgármester, kit jelöl főpolgármester-helyettesi posztra. Budapest első embere egy szocialista politikust, a 2019 és 2024 között városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettesként dolgozó

Tüttő Katát

javasolja a posztra, aki egyébként 2002 óta tagja a Fővárosi Közgyűlésnek.

„Olyan embert jelölök, aki megfelel a törvényi előírásnak – közgyűlési tag, de nem polgármester vagy alpolgármester –, vállalja a feladatot és akiben megbízom. A közgyűlésben egyetlen ilyen ember van: Tüttő Kata”

– áll Karácsony Gergely bejegyzésében, aki kiemeli,

azt javasolja a közgyűlésnek, csak jövő júniusig, az új kormány megalakulásáig válasszanak helyettest.

„Utána úgyis új, remélhetőleg sokkal jobb korszak kezdődik a főváros életében. Kata pedig azzal szeretné megkönnyíteni a döntést, hogy díjazás nélkül, társadalmi munkában látná el a feladatot”

– olvasható a posztban.

Mint arról lapunk is beszámolt, Budapestnek a törvényi előírások ellenére nincs főpolgármester-helyettese, mert a Fővárosi Közgyűlés összetétele kompromisszumokat kívánna a képviselőktől. A pénteki napon Karácsony Gergely találkozott a fővárosi frakciók vezetőivel.