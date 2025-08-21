Mentik a menthetőt: Orbán Viktor leírta, hogy orosz támadás érte Kárpátalját

„A mai kormányülésen áttekintettük a Munkácsot ért orosz (kiemelés tőlünk – Alfahír) rakétatámadás következményeit” – kezdi csütörtök délutáni Facebook-bejegyzését Orbán Viktor. A miniszterelnök arról is tájékoztat a bejegyzésben, utasította a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig egyeztetett a kárpátaljai magyarok képviselőivel, akiknek szintén felajánlották a magyar kormány segítségét.

A bejegyzés szövege azért fontos, mert a nap botránya az volt, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök is együttérzését fejezte ki az „orosz rakétatámadás” sérültjei felé, ám

az államfő később az „orosz” szót kitörölte a bejegyzésből.

A Sándor-palota azzal védekezett, hogy a köztársasági elnök akkor még nem kapott megerősítést a támadás körülményeiről.

Mint arról reggel beszámoltunk, hajnalban az amerikai Flextronics munkácsi üzemét érte rakétatalálat, a sérültek száma azóta 15-re emelkedett, halálos áldozatok szerencsére nem voltak. Emellett pedig egy iráni licensz alapján gyártott orosz Shahed drón is becsapódott a közeli Hárspatakon.

Az államfői posztmódosítás azóta önálló életre kelt, és a magyar közösségimédia-felhasználók előszeretettel élcelődnek rajta. Íme, néhány példa!