Mészáros Lőrinc lánya felel a 27 milliárdos luxusjachtot megszerző lízingcégért

Leányvállalatokért felelős vezérigazgató-helyettesként tevékenykedik a felcsúti milliárdos lánya, dr. Mészáros Beatrix a jelentős részben a Mészáros Lőrinc érdekeltségét képező MBH Bank Nyrt.-nél. A 24.hu azt írja, az MKB, a Budapest Bank és a Takarékbank fúziójából létrejött gigabanknál tisztséget betöltő Mészáros Beatrixhoz tartozik az Euroleasing Zrt. nevű lízingtársaság is.

Amikor a Rose d'Or névre hallgató szuperjacht tulajdonjoga az Euroleasing Zrt-hez került júliusban, már Mészáros lánya töltötte be a posztot a társaság operatív vezetésében.

A Magyar Bankholding Zrt. egyébként az egész MBH-csoportnak, így az MBH Nyrt.-nek is az anyavállalata.

Mint arról mi is beszámoltunk, a leggazdagabb magyar a neje, Várkonyi Andrea, továbbá családtagjai társaságában ezzel a hatalmas, 62 méter hosszú luxushajóval szelte a Földközi-tengert. Meg nem erősített információk szerint Mészáros Beatrix is ott volt a fedélzeten, a portál többek közt erről is megkérdezte őt, ám választ nem kaptak.

Az Arany Rózsa az utóbbi napokat a francia Riviérán töltötte, érintve Antibes, Saint Tropez, Monaco és Nizza kikötőjét is. A néhány napja még Monte-Carlóban járó jacht akár 27 milliárd forintot is érhet, és egyetlen megtankolása 80 milliót is felemészthet.

A lap megkeresésére nem reagált sem Mészáros Beatrix, sem a bankholding Barna Zsolt vezette igazgatósága. Az MHB felügyelőbizottságának vezetőjét, Nagy Andort és Járai Zsigmond felügyelőbizottsági tagot is megkérdezték arról, mit lehet tudni a vásárlás részleteiről, azaz Mészáros Beatrixnak volt-e szerepe az ügyletben, valamint azt az igazgatóság jóváhagyta-e.

Az egykor Orbán Viktor kabinetfőnökeként is működő Nagy Andor azt állította, hogy az ügyletről nem ismeri a részleteket, és a felügyelőbizottságnak sincsenek erről információi. Járai Zsigmondtól, az első Orbán-kormány pénzügyminiszterétől pedig azt tudták meg, hogy a testület rendszerint nem foglalkozik egyedi beszerzésekkel, ezért nem valószínű, hogy szóba kerül a téma a következő negyedéves ülésen.

(Címlapkép: Mészáros Beatrix, a Mészáros csoport operatív vezetője beszédet mond a Mészáros Alapítvány V. konferenciáján 2021. augusztus 27-én. MTI/Komka Péter)