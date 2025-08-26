Orbán Viktor meghosszabbította az árrésstopot

Az eredetileg augusztus 31-ig tartó árrésstop intézményét a kormány november 30-ig meghosszabbította – derül ki a Magyar Közlöny hétfő este megjelent számából. A piackorlátozó intézkedés időbeli kitolását Orbán Viktor először a Harcosok Klubja nevű csoportban jelentette be, majd a hétfő Kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter is nyilvánossá tette.

A baloldali gazdaságpolitikai intézkedés szerint egyes élelmiszerek fogyasztói ára legfeljebb a beszerzési ár 10 százalékkal, egyes drogériai termékek esetében 15 százalékkal növelt összege lehet.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az intézkedés ellenére egyes élelmiszerek ára elképesztő mértékben emelkedett.