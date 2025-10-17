Orbán Viktor: „Semmilyen nyugdíjreformot ne vezessünk be!”

A Budapestre tervezett orosz–amerikai csúcstalálkozó előkészítése tárgyában Orbán Viktor még péntek délelőtt felhívja Vlagyimir Putyin elnököt, emellett egy washingtoni magyar–amerikai találkozó is „csőben van” – jelentette be a magyar miniszterelnök péntek reggeli közrádiós beszélgetésében. A kormányfő szerint a békecsúcs helyszíne azért Budapest lesz, mert Magyarország a háború kezdete óta békepárti. A csúcsot két héten belül megrendezhetik – fűzte hozzá a miniszterelnök, de felhívta a figyelmet, hogy

„ez a tárgyalás nem rólunk szól, hanem a békéről”.

Orbán Viktor úgy vélte, az Európai Unió kimaradt a csúcsból, de nem szabad kimaradniuk a békéből. Fenntartotta korábbi véleményét, mely szerint az EU vezetőinek tárgyalniuk kellene az oroszokkal, fenn kellene tartaniuk a diplomáciai csatornát Moszkvával.

Az uniós hadi fejlesztéseiről a magyar kormányfő úgy vélekedett, az EU-nak a béke mögött kellene rendelkezniük egy kollektív védelmi rendszerrel. Azt mondta, eddig 180 milliárd eurót (70,2 ezermilliárd forint – A szerk.) költöttek Ukrajna hadi támogatására, miközben „kehes, beteg, köhög, döcög, szalajt” az unió gazdasága.

A miniszterelnök azt vizionálta, hogy

ha véget ér a háború, akkor a magyar fejlődésnek az üteme is „két-háromszorosára növekedne automatikusan”.

Úgy látja, a béke mögé tenni kell valamiféle katonai képességet, de nem a nukleáris képességünket kell fejleszteni, hanem a hagyományos fegyverzeti képességünket kell olyan állapotba hozni, hogy az biztonságot adjon.

Az adórendszerre áttérve a kormányfő azt állította, ők egy „jobboldali, polgári, keresztény gazdaságpolitikát” valósítottak meg, ami az adózóknál hagyja a pénzt. Az erről szóló vita lefolytatásához pedig a legjobb módszer a nemzeti konzultáció. Szerinte a mostani kormány adót csökkent.

A nyugdíjrendszerrel kapcsolatban a miniszterelnök ismertette, az két pilléren áll: a szolgálati időn és a befizetett járulékon. Azt javasolta:

„semmilyen nyugdíjreformot ne vezessünk be!”

Helyette a mostani rendszert kell igazítgatni, és „vigyük el, ameddig csak lehet”. Orbán Viktor szerint

„ha majd több gyerek születik, akkor ezt a rendszert nagyon hosszú ideig fönn lehet tartani”.

Úgy látja, 20-25 év múlva a demográfiai állapotnak megfelelően érdemes lehet távlatosan gondolkodni róla, de most nem szükséges ez. A kormányfő azt mondta, az a fontos, hogy az idősek

„életük hátralevő 20-30 évét tisztes öregkorként tudják megélni”.

A 14. havi nyugdíjjal kapcsolatban azt mondta, ahhoz gazdasági erő kell. Felidézte, a 13, havi juttatást négy év alatt négyszer egyheti bontásban adták vissza. (Valójában 2021 februárjában egyheti, 2022 februárjában, nem sokkal a választások előtt pedig további háromheti juttatást fizettek ki – A szerk.) A kormányfő szerint 2-4 év alatt ezzel a módszerrel bevezethető a 14. havi nyugdíj is.

A héten tartott Magyar Állandó Értekezlettel (MÁÉRT) kapcsolatban azt mondta, a kettős állampolgárságról tartott népszavazáson – bár érvénytelen volt – mégis csak az igenek kerültek többségbe, ez ért 2010-ben alkotmánymódosítással adtak lehetőséget erre az intézményre. Úgy véli, azóta a környező államokkal, például románokkal, szerbekkel nőtt a gazdasági együttműködés, tehát jól járt vele az ország.