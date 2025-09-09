Oroszország elleni szankciókról egyeztet az Egyesült Államok és az EU

Az EU legfőbb szankcióügyi megbízottja Washingtonban tárgyalásokat folytat amerikai tisztviselőkkel azt követően, hogy Donald Trump kijelentette, kész további lépéseket tenni Oroszország ellen az ukrajnai háború miatt. David O’Sullivan, az EU szankcióügyi megbízottja hétfőn találkozott amerikai kollégáival, miután Európa és az Egyesült Államok szigorúbb intézkedéseket keres Moszkva háborús gépezetével szemben. A találkozók előtt az Európai Tanács elnöke, António Costa üdvözölte az Oroszország elleni szankciókkal kapcsolatos transzatlanti együttműködést, és kijelentette, egyértelmű, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett Ukrajna támogatásában.

Diplomata források szerint Németország és Franciaország az ukrajnai háborúval kapcsolatos új EU-szankciók részeként az orosz olajipari óriás, a Lukoil ellen kíván fellépni. A diplomáciai források hétfőn névtelenül azt közölték, hogy Németország és Franciaország egy múlt héten beterjesztett közös javaslatukban azt javasolták, hogy a magántulajdonban lévő Lukoil olajipari óriásvállalatot és kereskedelmi leányvállalatát, a Litascót vegyék fel a feketelistára. A két ország azt is szorgalmazta, hogy tegyék szankciós listára az EU-ba orosz olajat exportáló harmadik országok finomítóit és az orosz olajjal kereskedő cégeket is – közölték.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Bátorságért Érdemérmet adományozott az orosz-ukrán háború főparancsnokának, aki ellen a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki az Ukrajna elleni invázióval kapcsolatos állítólagos emberiség elleni bűnök miatt. Valerij Geraszimov tábornok, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke és az orosz hadsereg egyik legbefolyásosabb embere, Oroszország modern hadviselési stratégiájának fő megalkotójaként ismert. Azzal vádolják, hogy polgári célpontokat támadott meg, és ezzel túlzott károkat okozott civileknek és polgári célpontoknak, valamint emberiség elleni bűncselekményekkel is vádolják őt. Gerasimov hétfőn töltötte be 70. életévét. A Bátorságért Érdemérmet „bátorságáért, vitézségéért és elkötelezettségéért” kapta meg, a hétfőn késő este közzétett rendelet szerint.

(via The Guardian)