Polt Péter után a helyettese is távozott

„Érdemei elismerése mellett” felmentette hivatalából Ibolya Tibort, a legfőbb ügyész helyettesét Sulyok Tamás köztársasági elnök – olvasható a csütörtök este megjelent Magyar Közlönyben. A felmentés hétfőtől hatályos.

Ibolya Tibor a jogi diploma megszerzése után ügyészségi fogalmazó lett, majd tíz éven át budapesti főügyész is volt. 2022. július 8-ai hatállyal nevezte ki Novák Katalin akkori államfő határozatlan időre a legfőbb ügyész, azaz Polt Péter általános helyettesének. Polt májusban alkotmánybíró lett, a helyét Nagy Gábor Bálint, a Legfőbb Ügyészségre beosztott főosztályvezető ügyész vette át.

A köztársasági elnök határozatának tanúsága szerint Ibolya felmentését új főnöke kezdeményezte.