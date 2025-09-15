Pürroszi győzelmet arattak a konzervatívok a legnépesebb német tartományban

A konzervatív Kereszténydemokrata Unió (CDU) a 2020-as tartományi választásokhoz képest enyhe visszaesés ellenére egyértelműen a legerősebb erő maradt Észak-Rajna–Vesztfáliában. Az Alternatíva Németországért (AfD) csaknem megháromszorozta eredményét a legnépesebb szövetségi tartományban, a radikálisok az országos figyelmet kiváltó választáson a harmadik helyet szerezte meg a Németország Szociáldemokrata Pártja (SPD) mögött. A Zöldek jelentős veszteségeket szenvedtek el.

Az előzetes tartományi eredmények szerint a CDU a városi tanácsokban és a tartományi közgyűlésekben 33,3 százalékot ért el (2020-hoz képest mínusz 1 százalék). Az SPD 22,1 százaléknyi voksot kapott (2020-hoz képest mínusz 2,2 százalék) a tartományi választási iroda vezetőjének közlése szerint. Az AfD 14,5 százalékra tört elő (2020-hoz képest plusz 9,4 százalék). A Zöldek 13,5 százalékot értek el (2020-hoz képest mínusz 6,5 százalék). Az AfD már a februári szövetségi választásokon is megelőzte a Zöldeket Észak-Rajna–Vesztfáliában. A Baloldal 5,6 százaléknyi (2020-hoz képest plusz 1,8 százalék), a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) pedig 3,7 százaléknyi (2020-hoz képest mínusz 1,9 százalék) voksot kapott.

A voksoláson a részvétel 56,8 százalék volt, ami 4,9 százalékkal magasabb, mint 2020-ban volt.

A tartományi választásoknak ugyan a helyi és regionális témák dominálnak, de Észak-Rajna–Vesztfália eredményét Berlinben is figyelemmel kísérték. Ugyanis ez volt az első politikai véleménynyilvánítás a februári szövetségi választások után, ráadásul a legnépesebb szövetségi államban. A mostani eredmények nagyrészt megegyeznek a pártok országos közvélemény-kutatási adataival. A kormánypártok, a CDU/CSU és az SPD a szövetségi parlamenti választások eredményeihez képest vesztettek támogatottságukból, míg az AfD erősödött.

Jövő márciusban Baden-Württembergben és Rajna-vidék–Pfalzban, szeptemberben pedig Szász-Anhaltban, Berlinben és Mecklenburg–Elő-Pomerániában új tartományi parlamenteket választanak.

(via Tagesspiel)