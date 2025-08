Rongyrázás felsőfokon a MOB-nál

Tíz autót bérel a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) a Toyota Central Europe – Hungary Kft.-től, a többnyire egy évig tartó használatért összesen 48,1 millió forintos díjat kell fizetni – tudta meg a HVG.

A flotta ékköve két, luxuskategóriába tartozó Lexus RX350h Prestige Plus, mely bőrüléssel, szellőztethető első ülésekkel, vezeték nélküli töltővel, szélvédőre vetített vezetési információ lehetőségével, valamint érintőfelületes kormánykerékkel is el van látva. Az egyik járműért egy évre 9,4 millió, a másikért kilenc hónapra 7 millió forintot fizet a MOB. E típusok listaára egyébként 39,3 millió forint.

A lap közérdekű adatigénylésére adott válaszban a MOB azt írta, a szerződésben megjelölt autók úgynevezett „kulcsos autók”, azaz nem adták át senkinek sem kizárólagos használatra a kocsikat, „amelyeket így – többek között – a MOB elnökségi tagjai is használhatnak”, és „a MOB feladatellátáshoz is használatban vannak”. Megfelelő döntés esetén elvben bármelyik MOB-alkalmazott is vezetheti a szervezet üzemeltetésében lévő autókat.

A bérleti szerződés összege egyebek mellett a járművek szervizelésének költségeit, valamint a gumi- és a segélyszolgálattal járó kiadásokat is tartalmazza – jegyzi meg a lap.

Hozzáteszik, a MOB 2026 május végéig együttműködési szerződés is kötött a Toyotával: az autógyár a magyar olimpiai csapat támogatójává, mobilitási partnerévé válik, és ezt jóváhagyás után feltüntetheti a saját anyagaiban is, ezért a Toyota 35,5 millió forint plusz áfa összeget fizet a MOB-nak, aki a Toyotát támogatóként is megjelenítheti.