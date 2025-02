Szarvashibát találtak az Ügyfélkapu+-on

„Súlyos működési hibát találtunk a QR kódos ügyfélkapu+ bejelentkezés kapcsán, ami üzemzavarnak minősülhet!” – állítja a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE). Szerintük fejlesztő IdomSoft Zrt. szerverei „eddig ismeretlen okból blokkolják a hitelesítő alkalmazással való bejelentkezést” - írja a Telex.

Az MKOE a Facebook-oldalán egy videót is közzétett, amelyen Ruszin Zsolt, az egyesület elnöke bemutatja az általuk azonosítani vélt problémát. Ezen is az látszik, amit a közleményben is leírnak: a kétféle Ügyfélkapu+-bejelentkezésből az emailes módszer gond nélkül működik nála,

amikor azonban a mobilalkalmazás által generált hitelesítő kóddal akar bejelentkezni, a rendszer már a felhasználónév-jelszó beírása után hibaüzenetet dob.

„A probléma új QR kód igénylésével se oldódik meg. Teljesen törölni kell a hitelesítős azonosítást és elölről kezdeni a regisztrációt” – teszi hozzá a közlemény. Az MKOE azt is megjegyzi, hogy „a problémát már 2025.01.15-i bevezetés éjszakáján jeleztük"

"Az ügyfélkapu+ hitelesítő alkalmazás általi azonosítása terén követeljük az üzemzavar okainak független személyek általi kivizsgálását, a keletkezési (programozási) időpont megállapítását és a hiba elhárítását!" - szögezi le a szervezet.

Hozzáteszik:

"Feltételezhető, hogy az IdomSoft Zrt. érdekelt lesz abban, hogy a hibajelenség kapcsán bagatellizáljon, a valós hibát eltussolja, a kijavítást követően pedig közölje, hogy nem is volt itt semmilyen hiba."

A Telex megkereste az Ügyfélkapu+-t üzemeltető céget, akik lényegében könyvelők által előre jelzett módon reagáltak. Az idomSoft szerint az MKOE elnöke nem rendszerhiba, hanem felhasználói hiba miatt futott hibaüzenetbe: „A bejelentő által jelzett jelenséget a felhasználók saját maguk tudják előidézni abban az esetben, ha a hitelesítő alkalmazásban kapott kódot többször rosszul adják meg, vagy nem a megfelelő QR-kódhoz generált hitelesítő kódot adják meg (mert például a korábbi, már nem érvényes eszközpárosításkor kapott QR-kódhoz tartozó elemet nem törlik a hitelesítő alkalmazásból)"

- írják.

Jobbik: ne vegyék el a személyes ügyintézés lehetőségét!

Az indokolatlanul gyors átállás nehézségeire korábban felhívta a figyelmet Z. Kárpát Dániel is. A Jobbik alelnöke szerint a hozzájuk érkezett panaszokból világossá vált, hogy nem történtek meg a szükséges előkészületek a teljes körű Ügyfélkapu+-os átálláshoz.

Emiatt a Jobbik azt szeretné, hogy ameddig nem valósul meg az Ügyfélkap+ átállához szükséges minden feltétel, addig maradjon meg párhuzamosan az eddigi ügyfélkapus ügyintézés.

Z. Kárpát Dániel hozzátette: mind az Ügyfélkapu+, mind a digitális állampolgárság alkalmazásnál felmerült az, hogy a régebbi típusú telefonokon nem működnek azok a szükséges operációs rendszerek. Kiemelte:

"Egy telefoncsere a mai világban nem olcsó és egyszerű mutatvány. A magyar állam részéről sem lehet csak annyit mondani, hogy mindenki intézze el, ahogy tudja."

A Jobbik ezért azt követeli, hogy annak, aki önhibáján kívül nem tudja ezeket az új rendszereket teljes körűen használni. maradjon meg minden korábbi személyes ügyintézési lehetőség.

A párt rámutatott arra is, hogy a "szuperbiztonságosnak" beharangozott Ügyfalku+ gyenge pontjait máris megtalálták az internetes csalók.

"A Jobbik figyelmeztetett, hogy a rendszer sebezhető és előbb-utóbb meg fogják találni a bűnözők a kiskapukat, ezért nem kell erőltetni a drasztikus átállást"

- szögezték le.