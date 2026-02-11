Szőllősi Ágnes: Olyan országot kell hagynunk gyermekeinkre, unokáinkra, ami fejlődőképes

Szőllősi Ágnest indítja a Jobbik a kazincbarcikai központú Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 4. választókerületében az április 12-i választáson – hangzott el az ellenzéki párt sajtótájékoztatóján.

A jobbikos jelölt kifogásolta, hogy a választókerülethez tartozó Sajókeresztúron konténervárost építettek Fülöp-szigeteki vendégmunkások számára, holott – véli Szőllősi Ágnes –

azt a munkát, melyet a vendégmunkások elvégeznek, sok helyi ember is el tudná végezni kis betanítással.

Úgy fogalmazott, inkább a magyaroknak kellene munkahelyteremtéssel segíteni, hogy ők gyermekeiknek egy biztosabb jövőt biztosíthassanak.

Az ellenzéki politikus szerint a térség felzárkóztatásához elengedhetetlen lenne a megfelelő úthálózat, ez azonban kormányzati segítség nélkül nem megy. A választókerületben rengeteg elzárt település van, ezekről pedig az emberek nehezen tudnak eljutni munkahelyükre.

Szőllősi Ágnes azt mondta,

olyan országot kell hagynunk gyermekeinkre, unokáinkra, ami fejlődőképes, ahol a fiatalok nem külföldre szeretnének dolgozni menni, hanem helyben találják meg a számításukat.

A sajtótájékoztatón Lukács László György, a Jobbik frakcióvezetője emlékeztetett, pártjuk mind a 106 választókerületben önálló jelölttel, illetve önálló országos listával indul el a kormányváltás érdekében és a kormányváltás garanciájaként. Rámutatott, a borsodi térség a legfertőzöttebb a bűnelkövetésektől, 2024-ben a második legtöbb bűncselekményt Borsodban követték el, és ott is egyre inkább elharapódzik a drogosbűnözés.

Az ellenzéki honatya azt is megemlítette, céljuk egy normális Magyarország megteremtése, ahol a magyar munkavállalót megfizetik, és őt nem migránsmunkásokkal pótolják. A normális Magyarországhoz hozzátartozik az is, hogy rendezik azok helyzetét, akik bajba kerültek a devizahitelek miatt.